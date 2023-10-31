日車企加速研發 拚純電車市場

大陸電動車企業要留意了！日本多家車企已決心全力發展電動車，與大陸爭奪電動車市場。新華社報導，正在東京國際展覽中心舉行的日本移動出行展（原東京車展）。在展會上，日本車企展現在電動車領域加速發展的新姿態。

報導稱，日本政府計畫在2035年前實現在國內銷售的新車全部為電動車，因此各色純電動車成為各家車企爭相展示的新品。日本車企的這些展品中不乏亮點，但很多新車型仍停留在「概念」階段。

報導引述「日本經濟新聞」社論指出，日本在純電動車領域起步較晚，在人工智能等軟件領域也難說領先世界。各公司必須將下一代技術切實推向實用化，在這一領域追趕世界領先步伐。

展會上，豐田汽車公司推出多款下一代純電動車的概念車型，包括SUV、跑車、小型貨車，還有雷克薩斯旗下的轎車等。現場工作人員介紹，豐田的下一代純電動車將採用更高能量密度的鋰離子電池，續航距離可達1000公里。

在豐田純電動車發展計畫中，到2026年要向市場推出10款純電動車，全球年銷量目標為150萬輛，到2030年推出30款電動車，年銷量進一步增至350萬輛。為加快推動純電動車發展，豐田同時在研發數種車載電池。

日產汽車公司本次除展出FE電動方程式賽車，還推出5款純電動概念車，包括高性能超跑、城市多功能車、多用途車等。日產今年2月宣佈加速推進電動化戰略，計劃到2030年推出27款電動車。

本田技研工業公司「觸電」產品更為豐富，其中最受關注的展品之一是被稱作「飛天汽車」的電動垂直起降機（eVTOL）。雖然人們習慣稱它為「車」，但其實不論從外觀還是功能來看，eVTOL更接近直升機。這款正在研發中的未來移動工具有望廣泛應用於城市內的移動、觀光、災害救援、急救、物流等多種場景。

此外，其他日本車企也試圖在電動車領域有所作為。

SUBARU（速霸陸）公司展出一款純電動跑車的概念車型。擅長做小型車的鈴木公司展出一款純電輕型貨車的概念版，主打實用和簡潔時尚兼備。