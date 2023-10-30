擺脫遭蘋果拋棄陰霾「翻身」 歐菲光Q3利潤逾2.3億

被踢出蘋果供應鏈的大陸鏡頭大廠歐菲光30日晚間發布第3季財報顯示，第3季淨利潤為人民幣5,432萬元（約新台幣2.3億），今年以來歐菲光的業績逐季改善，從第一季虧損，到第二季利潤轉正，到第3季利潤擴大，財聯社等陸媒認為歐菲光逐漸走出被蘋果踢出供應鏈的陰影，在業績上打了「翻身仗」。

財報顯示，今年第3季歐菲光營收約人民幣45.05 億元，年增47.75%；年初至今營收人民幣108.19 億元，年減0.05%。而今年第1季，歐菲光淨虧損人民幣3.8億元，第2季淨利轉正，盈利人民幣439萬元，月增34.22%，年增13.69%；第3季盈利再度擴大，為人民幣5,432萬元，而去年同期為淨虧損人民幣24.07億元。

從該股十大流通股東來看，被視為外資的北向資金在第3季大幅增倉。數據顯示，北向資金第3季增持該股超3300萬股，目前持有該股總股數約7278萬股。

而歐菲光業績持續向好也反應在股價上，該公司股價自9月28日至今大漲超80%，今年以來，公司股價漲幅超過127%。股價在30日報收於10.7元，總市值近人民幣349億元。

外界推測歐菲光的翻身或與華為Mate60有關，一段時間以來，市場有傳聞指出，華為熱賣的Mate 60系列，其前後置攝像頭以及指紋模組，均出自歐菲光。雖然歐菲光目前仍為直接證實，但坊間許多輿論認定歐菲光與華為合作關係密切。

此前，歐菲光是知名的蘋果供應鏈企業，數據顯示在2018-2020年間，蘋果為其貢獻的營收分別為人民幣83億、117億和145億元，其「蘋果率」已超20%。不過歐菲光在2021年3月16日官宣不再從特定公司取得現有業務訂單，正式被踢出蘋果供應鏈。自此之後，歐菲光業績逐日走下坡，2020-2022年三年時間裡虧損超人民幣97億元，外界持續關注歐菲光後續，因為其代表不再仰賴蘋果業務後如何維持增長。