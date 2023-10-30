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比亞迪公布第3季財報 獲利大增82%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
比亞迪公布第3季財報獲利大增82%。（新華社）
比亞迪公布第3季財報獲利大增82%。（新華社）

比亞迪30日公布今年第3季財報顯示，營收人民幣1,621.5億元，年增38.5%，淨利潤人民幣104.1億元，年增82.2％。累計今年前三季淨利潤人民幣213.6億元，年增129.4%。

高盛研究報告指出，比亞迪獲利強勁主要受惠於第3季交付量增長、品牌高端化、出口量增加及電池成本下降，比亞迪第3季新能源車銷量82.4萬輛，年增53%，季增17%，其於大陸新能源車的市占率由去年同期的29%，擴大至今年第3季的35%。比亞迪在第3季共出口7.1萬輛新能源車，年增3.2倍，季增1倍。

比亞迪表示，今年第3季，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，公司新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。儘管第3季行業競爭加劇延續，公司憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，公司盈利持續向好，展現了強大的韌性。手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智慧產品等業務持續高速增長，產能利用率持續提升，業務結構進一步優化，盈利能力持續改善。

比亞迪主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，並積極拓展城市軌道交通業務領域。公司的主要產品為二次充電電池及光伏、手機部件及組裝等、汽車及相關產品。比亞迪於全球新能源汽車領域的行業領導地位。

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