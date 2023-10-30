恒大在香港的清盤呈請聆訊 再度押後至12月4日
大陸房地產巨頭恒大集團的清盤呈請聆訊再次押後至12月4日，此前香港法院已數度將恒大的清盤呈請聆訊押後，但恒大歷時漫長的重組之路仍未見明確轉機。
彭博社30日報導上述消息。負債約3,270億美元的恒大，原定於周一在香港高等法院面臨清盤呈請聆訊。
報導稱，債權人密切關注恒大這場清盤呈請聆訊，無論恒大最終得以債務重組還是宣告破產清算，都將為其他房企提供路線圖。
恒大不久前稱正在修改擬議債務重組條款，與重組協議相關的聆訊紛紛被取消或延期，而恒大董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪已被採取強制措施，一度引發金融市場動盪，這些都在消耗投資人的耐心。
彭博社引述知情人士透露，恒大近日與反對重組計劃的部分債權人進行會談，會談的詳情還不得而知。恒大4月時稱，有兩個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持，其中C類債權人是較大的一組。
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