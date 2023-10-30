兩岸微流行／海上光電 陸多點開花

中國大陸近年積極推動太陽能、風力發電基礎建設，其中「水上光電」、「海上光電」廣受討論，目前包括山東、浙江等地，都有正在建設或已投入使用的近海固定式離岸太陽能板。山東省能源局長胡薄表示，發展海上光電，不僅是突破土地約束、拓展新能源發展空間的有效途徑，也是經略海洋、培育戰略性新興產業的有力方式。

澎湃新聞報導，今年六月，大陸自然資源部發布「關於推進海域立體設權工作的通知」，明確、鼓勵海上光電、離岸風電等用海的立體設權。分析預期，未來海上將成為光電應用的「兵家必爭之地」。目前大陸已有金能科技、正泰電源、山東能源集團、國能能源、華能集團等企業，開始在沿海投入建設海上光電站。

以山東為例，山東省海陽市和威海市文登區近海的樁基固定式海上太陽能發電項目，在防腐、防風、防浪及系統的穩定性方面均超預期，代表大陸首個樁基固定式離岸光電實證計畫獲得階段性成功。

大陸國家電投集團山東能源發展有限公司黨委書記邢福稱，海陽的項目距離陸地約六點五公里，平均水深七公尺，是大陸首個在近海開放式海域條件下建設的樁基固定式離岸光電。

天津港航工程有限公司研究員楊蘇春表示，相較於陸上光電，離岸光電具有天然的環境優勢，水面開闊沒有遮擋物，日照較長且利用充分，可顯著提升發電量。

浙江嘉興首座「離岸電站」也於本月中開建，預計今年底併網發電。完工後，平均每年可向大陸電網提供三三五四點七萬度的電量，相當於該區居民一個月用電量。