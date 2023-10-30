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京滬突圍 放寬資金管制

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸外人直接投資（FDI）下降，意味大陸市場對外資吸引力正在下滑，在引進投資方面堪憂。

彭博報導，為了因應上述嚴峻局勢，北京上海兩大一線城市放寬資金管制，希望能夠改善狀況。

陸外匯局數據顯示，第2季大陸國際收支口徑的FDI淨流入49億美元，月減76%，年減87%，創25年以來最低；較能反應供應鏈變化的商務部統計指出，第2季實際利用FDI規模分別季減29%、年減20%。顯示外資在陸狀態不容樂觀。

面臨外資出走窘境，北京、上海陸續發布相關規定，面對外資資金流動的痛點，新規指示，只要資金「真實、合規」，包含港澳台等外籍投資人現在可以將投資資金自由匯入或匯出大陸，且匯款幣值、金額或頻率不會受到任何組織或個人的限制。上海上述規定已於9月1日生效。

與此同時，大陸國務院也推出穩外資24條措施，內容提及加強外資保護、讓數據跨境流動更安全、鼓勵外商投資企業境內再投資、提供更好稅收優惠，也讓外籍員工停居留政策更簡便等。

儘管如此，歐美資金對大陸信心或仍未恢復。中國歐盟商會和中國美國商會最新報告均顯示，受到大陸經濟增長放緩和地緣政治局勢影響，外企對大陸信心降至多年來最低水平。

大陸官方目前實施《反間諜法》與即將實施的《外國國家豁免法》成為外商考量點。

外資 上海 北京

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