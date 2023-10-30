聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外人直接投資 直直落

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
多項指標顯示，流入中國大陸的FDI持續下降。（路透）
多項指標顯示，流入中國大陸的FDI持續下降。（路透）

多項指標顯示，流入中國大陸的外人直接投資（FDI）持續下降，5月後持續以二位數比率下滑，9月減幅更是歷來最大，加重北京當局與地方政府力阻經濟減緩的壓力。

英國金融時報（FT）依據萬得信息公司為商務部所編製的數據指出，9月FDI比去年同期減少34%，為人民幣728億元（約新台幣3,203億元），是2014年開始公布這項數字來的最大單月減幅。

今年初外國企業預期中國大陸解封後經濟將加速成長，使元月FDI激增15%，但5月之後，FDI就以二位數字比率下降。商務部數據顯示，今年1~9月以人民幣計算的FDI比去年同期減少8%（未公布美元金額）。去年全年中國大陸FDI締造1,890億美元的歷史新高。

大陸國際收支數據顯示FDI惡化。第2季外人直接投資負債67億美元，是2000年來單季最低，也低於今年第1季的210億美元。

華府外交關係協會高級研究員塞特瑟表示，這些數據顯示「外國企業不再對中國再投資，而且正儘快將利潤移出中國」。

地方政府多年來首次向返回大陸的外資企業主管大肆招攬，但基於美中外交關係惡化，且西方國家倡議供應鏈「脫險」，因此外資代表普遍維持低調態度。一些大陸地方企業正轉向政府求助。

麥格理集團首席中國經濟學者胡偉俊指出，中國大陸FDI減少的主因是美國利率升高，而大陸央行近月來持續降息，因而鼓勵在陸美企從本地尋求營運資金。

高盛分析團隊的報告擔憂中國大陸出現「資金外逃」，並強調一些「相互矛盾的信號」。高盛強調，大陸FDI也在進行產業輪替，外資從製造業轉向金融、資科與科研領域，反映外企正在進行「供應鏈分散」。

相較於中國大陸其他主要金融中心，香港的FDI比重已提高。榮鼎顧問集團中國市場研究主管萊特表示，一些陸企將資金移往香港，再進入大陸，可以享受FDI提供的優惠，使數字虛增。

倫敦Preqin顧問公司的數據顯示，創投與私募集團今年對中國大陸的投資僅57億美元，只有去年的四分之一左右，更遠低於2021年時的480億美元。

外資

延伸閱讀

大陸出入境健康申明卡傳下月取消 香港高鐵站已停用掃碼機

大陸新帶貨一姐「3秒介紹一商品」爆紅 連蔡阿嘎都模仿

大陸有5千萬隻狗 怎麼管？

繼誓言版求佛後 「科目三」也在台灣流行？

相關新聞

陸外人直接投資 直直落

多項指標顯示，流入中國大陸的外人直接投資（FDI）持續下降，5月後持續以二位數比率下滑，9月減幅更是歷來最大，加重北京當...

兩岸微流行／海上光電 陸多點開花

中國大陸近年積極推動太陽能、風力發電基礎建設，其中「水上光電」、「海上光電」廣受討論，目前包括山東、浙江等地，都有正在建...

IFF報告：陸明年經濟有望增長5%

國際金融論壇（IFF）20周年全球年會28日在廣州舉行。會上發布的《IFF2023年全球金融與發展報告》（下稱報告）稱，...

上海兩岸民間論壇 共議深化經貿

27日在上海舉行的「第四屆海峽兩岸民間論壇」上，與會兩岸嘉賓圍繞「深化經貿往來，助推轉型發展」主題展開討論。

從投行看大陸／外債政策影響台資銀行跨境業務分析

新外債政策有利台資銀行開展涉及大陸台商的業務。

京滬突圍 放寬資金管制

大陸外人直接投資（FDI）下降，意味大陸市場對外資吸引力正在下滑，在引進投資方面堪憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。