上海兩岸民間論壇 共議深化經貿

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

27日在上海舉行的「第四屆海峽兩岸民間論壇」上，與會兩岸嘉賓圍繞「深化經貿往來，助推轉型發展」主題展開討論。

新華社報導，論壇由民間智庫機構上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會（簡稱海民會）主辦。海民會會長高美琴表示，數據表明兩岸經貿具有強大的內生動力，向更寬領域拓展、更高層次提升擁有巨大空間。

大陸國台辦公布的數據顯示，2010年至2022年兩岸貿易額由1453.7億美元增長至3196.8億美元。今年1至9月，兩岸貿易額為1950.6億美元，保持高位運行。

台灣商業總會駐大陸首席代表張修銓說，上半年台商投資件數增加29.1%，實際使用台資金額同比增長13.7%，表明台商扎根大陸發展的信心不斷增強，希望到大陸尋求更多投資機會，在促進兩岸經貿交流與融合發展的同時，共同開拓全球市場。

數據顯示，作為兩岸經貿交流「重鎮」，上海已累計批准設立台資企業1.91萬家，合約台資461.1億美元。

與會嘉賓表示，作為兩岸合作最活躍、台胞往來大陸最頻繁的城市之一，上海具有高端人才聚集、科技基礎雄厚的優勢。台商台企在此投資興業，推動滬台合作項目落地和優勢產業對接，不僅有助於兩岸科技創新成果轉化，也將有力促進台胞台商融入新發展格局。

台商 上海

延伸閱讀

大陸出入境健康申明卡傳下月取消 香港高鐵站已停用掃碼機

大陸新帶貨一姐「3秒介紹一商品」爆紅 連蔡阿嘎都模仿

「上海書城」回歸 保留幾十萬冊圖書 書迷排隊打卡：如重逢老友

巴黎世家推黑色髮圈售價達1.7萬 陸網友吐槽：靈感來自澡堂？

相關新聞

陸外人直接投資 直直落

多項指標顯示，流入中國大陸的外人直接投資（FDI）持續下降，5月後持續以二位數比率下滑，9月減幅更是歷來最大，加重北京當...

兩岸微流行／海上光電 陸多點開花

中國大陸近年積極推動太陽能、風力發電基礎建設，其中「水上光電」、「海上光電」廣受討論，目前包括山東、浙江等地，都有正在建...

IFF報告：陸明年經濟有望增長5%

國際金融論壇（IFF）20周年全球年會28日在廣州舉行。會上發布的《IFF2023年全球金融與發展報告》（下稱報告）稱，...

上海兩岸民間論壇 共議深化經貿

27日在上海舉行的「第四屆海峽兩岸民間論壇」上，與會兩岸嘉賓圍繞「深化經貿往來，助推轉型發展」主題展開討論。

從投行看大陸／外債政策影響台資銀行跨境業務分析

新外債政策有利台資銀行開展涉及大陸台商的業務。

京滬突圍 放寬資金管制

大陸外人直接投資（FDI）下降，意味大陸市場對外資吸引力正在下滑，在引進投資方面堪憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。