上海兩岸民間論壇 共議深化經貿

27日在上海舉行的「第四屆海峽兩岸民間論壇」上，與會兩岸嘉賓圍繞「深化經貿往來，助推轉型發展」主題展開討論。

新華社報導，論壇由民間智庫機構上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會（簡稱海民會）主辦。海民會會長高美琴表示，數據表明兩岸經貿具有強大的內生動力，向更寬領域拓展、更高層次提升擁有巨大空間。

大陸國台辦公布的數據顯示，2010年至2022年兩岸貿易額由1453.7億美元增長至3196.8億美元。今年1至9月，兩岸貿易額為1950.6億美元，保持高位運行。

台灣商業總會駐大陸首席代表張修銓說，上半年台商投資件數增加29.1%，實際使用台資金額同比增長13.7%，表明台商扎根大陸發展的信心不斷增強，希望到大陸尋求更多投資機會，在促進兩岸經貿交流與融合發展的同時，共同開拓全球市場。

數據顯示，作為兩岸經貿交流「重鎮」，上海已累計批准設立台資企業1.91萬家，合約台資461.1億美元。

與會嘉賓表示，作為兩岸合作最活躍、台胞往來大陸最頻繁的城市之一，上海具有高端人才聚集、科技基礎雄厚的優勢。台商台企在此投資興業，推動滬台合作項目落地和優勢產業對接，不僅有助於兩岸科技創新成果轉化，也將有力促進台胞台商融入新發展格局。