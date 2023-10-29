華為鴻蒙技術大會將登場 下一步主戰場「PC、筆電」受矚

華為將在11月4日舉行鴻蒙技術大會，華為近期積極將手機及可穿戴裝置等產品納入鴻蒙作業系統生態系，外界預期華為下一步的主戰場將是PC及筆電領域，目前已傳出合作廠商已成功將鴻蒙作業系統裝到惠普筆記型電腦中完成測試，未來華為若推出鴻蒙作業系統的PC或是筆電，是否引爆銷售熱潮受到關注。

科創板日報報導，華為主導的第二屆開放原子開源基金會OpenHarmony（鴻蒙作業系統開源項目）技術大會11月4日將在北京舉行，大會由OpenHarmony專案群技術指導委員會主辦，由華為、潤開鴻、九聯開鴻、軟通動力、深開鴻等業者協辦。

鴻蒙生態體系由開源鴻蒙（OpenHarmony）與華為鴻蒙（HarmonyOS）共同構成。前者主要以華為鴻蒙生態夥伴為主體，進行B端（企業端）行業垂直性拓展，部分專案由生態夥伴與華為細分行業軍團共同合作拓展，後者則面向C端（消費者端）華為產品線。

值得注意的是，華為發布的HarmonyOS 4（第4代鴻蒙作業系統）性能大幅提升，手機和平板端更新也極大提高用戶體驗，未來若裝到PC及筆電上，效能如何受到關注。

民生證券研究報告指出，PC有望成為鴻蒙下一個重要的主戰場，技術上的核心能力是鴻蒙在PC端拓展的重要支撐：多端開發環境、多端開發能力、多端分發機制是鴻蒙在技術上實現多端互聯的重要基礎。且鴻蒙底座已經基本成熟，並且已經有大量上市公司參與鴻蒙生態。

另外，今年軟通動力子公司鴻湖萬聯已完成OpenHarmony對PC的初步適配，將鴻蒙系統適配到一台惠普筆記型電腦上，完成PC端初嘗試。

截至2023年9月，OpenHarmony社區共有50家共建單位，累計超過5,900名貢獻者產生23.5萬多個合併請求，2.2萬多個讚，5.9萬多個克隆，59個特別興趣小組。

而作為OpenHarmony捐贈方，華為對OpenHarmony具有不可替代的貢獻—截至2023年9月10日，華為共貢獻91.43%的主倉代碼，深開鴻、潤和、軟通動力則分別貢獻了3.95%/1.24%/0.97%的主倉代碼。

根據此前介紹，2023年OpenHarmony的一項重要工作便是構建通用的北向生態系統，吸引更多北向開發者打造爆款應用，助力OpenHarmony成為數位新底座。

國泰君安認為，鴻蒙和開源鴻蒙代表兩種不同的技術路線和戰略思想，可以將華為自身做的閉源鴻蒙理解為開源鴻蒙的一個商業發行版，隨著鴻蒙軟體生態快速攻堅克難、開源鴻蒙硬體設備生態的擴大和完善，華為鴻蒙對大陸國內軟硬體以及應用生態的影響將進一步擴大。