人民幣國際化新進展 巴基斯坦人民幣清算業務正式啟動

據新華社報導，巴基斯坦人民幣清算行開業儀式27日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，象徵巴基斯坦人民幣清算行業務正式啟動。巴基斯坦看守政府財政部長沙姆沙德·阿赫塔爾表示，巴基斯坦希望增加人民幣在貿易和投資中的使用，人民幣清算行的建立將便利貿易和投資領域的跨境交易，滿足兩國融資需求。

巴基斯坦人民幣清算行由中國人民銀行授權中國工商銀行克拉嗤分行擔任。

在當天啟動儀式上，巴基斯坦中央銀行行長賈米勒·艾哈邁德稱，人民幣在世界經濟和全球金融市場中發揮著越來越重要的作用。人民幣清算行的建立將有助於降低本地銀行系統的成本，助力巴基斯坦企業開闢新市場，從而有益於巴基斯坦經濟和銀行體系的長期發展。

大陸駐巴基斯坦大使姜再冬則指出，巴基斯坦人民幣清算行開業將為中巴推動「一帶一路」合作提供金融支撐。中方將同巴方貫徹落實好兩國領導人達成的重要共識，打造中巴經濟走廊「升級版」，為高質量共建「一帶一路」作出積極貢獻。

中國工商銀行副行長張偉武則表示，巴基斯坦人民幣清算行開業將促進兩國資金融通，帶動技術和人才等要素高效流動，更好服務兩國經貿合作，推動中巴經濟走廊建設。

根據中國人民銀行27日發布的「2023年人民幣國際化報告」，今年1-9月，人民幣跨境收付金額為38.9兆元，年比增長24%。其中，貨物貿易人民幣跨境收付金額占同期本外幣跨境收付總額的比例為24.4%，較去年同期上升7個百分點，為近年來最高水平。

報告稱，2022年以來，大陸先後在寮國、哈薩克、巴基斯坦、巴西新設人民幣清算行，海外人民幣清算網絡持續優化。至2022年底，主要離岸市場人民幣存款餘額約1.5兆元，重回歷史高位。

國際清算銀行（BIS）2022年調查顯示，近三年來人民幣外匯交易在全球市場的份額由4.3%增長至7%，排名已由第八位上升至第五位。