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人民幣貨貿跨國收付占比創新高

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
陸央行發布「2023人民幣國際化報告」，稱人民幣國際化穩中有進。（路透）
陸央行發布「2023人民幣國際化報告」，稱人民幣國際化穩中有進。（路透）

大陸央行中國人民銀行廿七日發布「二○二三人民幣國際化報告」指，人民幣國際化穩中有進。其中，貨物貿易人民幣跨國收付金額占同期本外幣跨境收付總額的比例為百分之廿四點四，較去年同期上升七個百分點，為近年來最高水準。

另據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，二○二二年末，人民幣在全球貿易融資中占比為百分之三點九一，較去年同期上升一點九個百分點，排名第三。近三年來人民幣外匯交易在全球市場的份額由百分之四點三增長至百分之七，排名由第八位上升至第五位。

報告稱，跨境人民幣業務制度基礎更加完善，本外幣政策協同強化，經營主體使用人民幣跨境結算以規避貨幣錯配風險的內生動力增強。二○二二年，銀行代客人民幣跨國收付金額合計為四十二點一兆元，較去年同期成長百分之十五點一。

其中，貨物貿易人民幣跨境收付金額占同期本外幣跨境收付總額的比例為百分之十八點二。二○二三年一至九月，人民幣跨國收付金額為卅八點九兆元，較去年同期成長百分之廿四。

報告還指境內銀行境外貸款、境外機構境內債券發行等政策推出，人民幣投融資環境改善。

人民幣 中國人民銀行 大陸央行

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