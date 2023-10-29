中美互動增 直飛航班升溫
隨著中美高層近期互動更為密切，兩國直飛航班增班再有新突破。美國交通運輸部當地時間27日宣布，自11月9日起，允許大陸航司每周營運35班（1個往返計算為1班）中美定期直航客運航班。而按照航權對等原則，美方航司應也會增加航班，中美直飛航班預計從目前每周48班增至70班。
據澎湃新聞報導，上述大陸航司包含國航、首都航、東航、南航、海航、川航以及廈航。而據中國民航報報導，大陸民航局回應表示，2023/2024冬春航季，中美直飛定期客運航班預計從目前的每周48班增至70班，等同證實上述航班增班消息。
今年以來，中美航班已多次增班。今年5月3日，美國交通運輸部時隔三年首次宣布新增中美往返直飛航班，大陸航司每周可營運12班，而後8月11日宣布，自9月1日起可營運18班，並於10月29日起增至每周24班。
大陸民航局27日宣布，2023/24年冬春航季將自10月29日展開，一路至明年3月30日。據報導，目前執飛中美往返航班的大陸承運航司主要是國航、東航、南航和廈航。
碰巧的是，就在近日大陸外交部長王毅當地時間26日至27日，於華盛頓與美國國務卿布林肯舉行共計7個多小時的兩輪會談中，兩人也談及中美航班議題，雙方同意進一步增加客運直航航班。
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