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律師合約詐騙 坑台商逾12億

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

富士康遭大陸查稅引發議論，有台商向本報控訴，在大陸經商充滿風險，除了收購企業可能隱藏巨額債務，連委託律師處理法律糾紛也會被騙，律師利用台商對大陸法律的盲點，簽下多份天價服務費的合約，藉此併吞台商資產，這類律師「合約詐騙」手法讓台商不小心就會賠上身家。

陳姓台商一九八九年到珠海經營電子表工廠，當年拿到內銷批文，生意做得順風順水，累積了資本。他說，二○○九年聽信張姓地產掮客「危機入市」的建議，花一億人民幣買下廣州一家瀕臨破產的國企，他入主後清償債務、安置員工，救活了企業，但隱藏的債務高達九千萬，超乎預期。

「買下國企是一連串詐騙的開始」，陳男表示，雖然國企已私有化，但張姓掮客指台灣人不能擔任國企總經理等法人代表，由張男代替擔任公司代表，未料張男藉機侵吞股權還舉報他行賄，以致遭拘留。

陳男獲釋後不甘被騙，在兩岸相關單位協助下拿回公司管理權，法院也重新審理這起股權糾紛案，但公司部分資產已被掏空。他說，此時友人介紹自稱前中央軍委副主席葉劍英辦公室的雷姓要員，聲稱能代陳保住公司股權並要回被掏空的資產，雷除引薦多名軍方高層取得其信任，也帶來廣州兩家律師事務所的兩名楊姓律師。

陳男說，雷及兩名律師與他簽署多份天價律師服務費合約，利用合約條文漏洞相繼向他請款達千萬人民幣，還因所欠律師費，要賠上億元或割讓公司股權給律所。總計前後遭詐騙二點八億人民幣（約台幣十二點三二億），才驚覺成了律所「合約詐騙」對象，除資產陸續被掏空，還因不願支付款項，遭多家律師事務所提告，陷入訴訟深淵。

律師楊文山指出，當年由兩岸合資的「北京新光天地」，即便是台灣百貨龍頭，也會被坑，何況台資或外資更可能被「整碗端走」，台商在大陸須考量投資環境與風險分析，事先做好退場機制，合約應先請對大陸法律熟稔的台灣律師研析，再做決定。

台商 詐騙 人民幣

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