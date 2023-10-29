陸航空三雄Q3轉盈

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

在今年初出行限制放開後，累積的出行需求開始被集中釋放，五一、端午、暑期、十一等假期旅遊市場均呈現爆發狀態，也讓大陸三大航（南航、國航、東航）第3季單季終於轉虧為盈，三大航司單季盈利總額超過人民幣120億元（新台幣528億元）。

21世紀經濟報導，南航和國航還同時實現前三季業績轉虧為盈，儘管兩家公司前三季總共才盈利人民幣21.11億元（新台幣93億元），但比起2022年同期的456.87億元巨額虧損，此時的「微薄」盈利給了大陸民航業莫大的信心。

根據各公司財報，南航今年第3季營收人民幣476.61億元，年增62.42%；淨利達人民幣41.95億元，年增168.78%。國航第3季營收人民幣458.63億元，年增152.89%；淨利人民幣42.42億元，年增148.94%。東航第3季營收人民幣361.92億元，年增118.92%；淨利人民幣36.42億元。

此時的微薄盈利對大陸民航都彌足珍貴。2023年民航工作會議上，大陸民航局局長宋志勇透露，疫情以來三年間民航業累計虧損近人民幣4,000億元，三大航是其中的虧損大戶，三年共虧了人民幣1,866億元。

根據大陸民航局在10月例行新聞發布最新數據，今年第3季行業客運規模創季度歷史新高，已基本恢復至疫情前水準，全行業共完成旅客運輸量1.8億人次，年增108.3%，較2019年同期增長2.6%；民航保障各類飛行154.5萬班，日均1萬6,791班，年增63.3%，恢復至2019年同期的98.8%。

供需端逐步恢復使得眾多航司經營也獲得大幅改善，營收持續提升，從今年上半年的財報來看，境內主要航司虧損均明顯收窄，上半年吉祥航空、春秋航空率先實現轉虧為盈。

人民幣 民航局 疫情

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