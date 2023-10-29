晶合集成強攻汽車晶片

位於安徽合肥的晶合集成全面致力於汽車晶片製造，其三期晶圓廠近日落成，並定位為「安徽省汽車晶片製造中心」。

晶合集成成立於2015年，是安徽首家12吋晶圓代工企業，由力晶集團在大陸與安徽省合肥市政府合資，在今年5月5日在上交所科創板上市，IPO募資近人民幣百億元，創下「安徽史上最大IPO」記錄。根據晶合集成此前公告，第一大股東是合肥建設，持股23%，力晶則持有20%股權，為第二大股東。

晶合集成是合肥半導體產業的支撐性企業，液晶面板顯示驅動晶片市占率全球第一，已發展成為大陸國內第三、全球前十的晶圓代工廠。

大陸科技新媒體「芯智訊」報導，晶合集成董事長蔡國智指出，該公司既要抓住細分領域中的增量市場，更要聚焦在大陸將領先全球的產業，那就是新能源汽車行業。

根據合肥市官方發布的數據顯示，今年前三季合肥新能源汽車產量超50萬輛，年增近四倍，產量進入全大陸城市前五名。預計到2025年，合肥的新能源汽車年產量將達到200萬輛，到2027年將以340萬輛的產能躋身全大陸第一方陣。