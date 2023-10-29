騰訊大股東將再拋售持股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
騰訊未來一段時間恐仍將承受來自大股東的拋售壓力。 （網路照片）
騰訊未來一段時間恐仍將承受來自大股東的拋售壓力。 （網路照片）

騰訊大股東、南非報業集團Naspers旗下網路投資公司Prosus，再將9,500萬股騰訊股份存入香港中央結算系統（CCASS），並全數轉入券商高盛代客持有，市場估計是Naspers為減持騰訊股份作準備。這也代表騰訊股價在未來一段時間，仍將承受來自大股東的拋售壓力。

證券時報報導，查閱CCASS數據顯示，騰訊的券商持股部位19日出現異動，高盛持倉單日激增9,500萬股，以當天收盤價計算，價值約港幣277億元（新台幣1,162億元）。

一位中資券商表示，目前有這個能力直接將9,500萬股實體股票直接轉成電子股票存放在CCASS的，應該就只有南非報業集團（Naspers）。

同時，鑒於股票只有轉登到CCASS方能進行交易，大規模存入通常也被視為股東籌劃賣出股份的前兆。

去年6月，南非報業集團宣布將有序地場內出售所持騰訊股份以來，對騰訊的持股比例持續下降，截至今年6月底，所持騰訊股份減少至24.5億股，持股比例已降至25.59%。

環球老虎財經報導，為了對沖減持和增強市場信心，騰訊在過去的一年裡頻繁透過購買庫藏股來提振股價，今年以來騰訊已累計回購金額港幣358億元（新台幣1,501億元），回購次數97次。

Naspers於2001年以3,300萬美元收購騰訊46.5%的股份，之後受股權增發等因素影響，比例有所下降，但依然是騰訊的第一大股東。

騰訊於2004年6月16日港股掛牌上市，當日以港幣4.375港元開盤，較發行價高出18.24%。以騰訊2021年市值最高點9,490億美元計算，Naspers的這筆投資，價值最高曾增長至2,800多億美元，盈利8,750倍，堪稱碾壓巴菲特的全球第一股神。

然而Naspers之後再無像騰訊這樣驚豔的投資，自身業務發展也沒什麼起色，股價長期低於所持騰訊股份的價值。

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