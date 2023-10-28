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批電動車反補貼調查 陸駐歐盟大使：不正當且令人遺憾

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸駐歐盟使團團長傅聰當地時間27日批評，歐盟決定對大陸電動車發起反補貼調查，是「不正當且令人遺憾的」。（取自大陸駐歐盟使團官網）
大陸駐歐盟使團團長傅聰當地時間27日批評，歐盟決定對大陸電動車發起反補貼調查，是「不正當且令人遺憾的」。（取自大陸駐歐盟使團官網）

大陸駐歐盟使團團長傅聰當地時間27日批評，歐盟決定對大陸電動車發起反補貼調查，是「不正當且令人遺憾的」。他強硬表示，全球綠色低碳轉型的良好勢頭來之不易，必須避免形成排他性集團和單邊保護主義措施，無論是「脫鉤」或「去風險」，對於「這種威脅全球供應鏈的行為必須予以拒絕」。

傅聰27日應邀出席歐盟舉辦的「歐洲氣候盤點大會」並發表演說時，作出上述表示。彭博報導稱，傅聰的言論是大陸官方迄今對歐盟進行反補貼調查作出的最強烈反駁之一。

「歐洲氣候盤點大會」由歐盟委員會主辦，邀請歐盟高層決策者、主要國家代表以及國際組織、企業、非政府組織、學界、青年等利益相關者代表參加，旨在評估歐盟及全球在實現《巴黎協定》目標的進展，為稍晚將於11月底至12月中在杜拜舉辦的COP28作準備，屆時各國減碳進度將被驗收。

根據大陸駐歐盟使團於官網發布的演講稿，傅聰表示，推動全球氣候治理，推動綠色低碳轉型，國際社會需要堅持「多邊主義」，其中包含需要採取「追求互利共贏，抵制保護主義」的措施。

針對歐盟對大陸電動車發起反補貼調查，傅聰表示，這是不正當且令人遺憾的。他還提到，更有報導稱大陸的光電產品和風力渦輪機也可能成為目標。他說，需要指出的是，全球綠色低碳轉型的良好勢頭來之不易，必須避免形成排他性集團和單邊保護主義措施，試圖「脫鉤」或「去風險」，這種威脅全球供應鏈的行為「必須予以拒絕」，以免損害全球氣候變遷合作。

傅聰強調，追求綠色發展，「團結一致、互利共贏」才是正確之舉，只有這樣才能為全球應對氣候變遷注入更多正能量、更多確定性。

彭博報導稱，上述言論標誌著，在歐盟宣布對大陸電動車展開反補貼調查後，大陸官員的語氣發生了轉變，報導更稱，大陸官員此前的語氣「更具建設性」。

歐盟9月13日宣布對大陸電動汽車啟動反補貼調查，這意味著歐盟可能將對來自大陸的電動汽車加徵反傾銷和反補貼稅。

大陸商務部發言人隔天回應表示，大陸對歐盟的調查表示「高度關切和強烈不滿」，並指歐盟擬採取的調查是「以公平競爭為名，行保護自身產業之實」，將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

反補貼調查於10月4日正式展開，商務部再次回應表示，有關調查缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，對調查表示強烈不滿。

歐盟 電動汽車

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