醞釀樓市大招！廣州城中村改造擬引進「房票安置」

廣州近日明確要透過探索「房票安置政策機制」來破解城中村改造難題，此前廣州城中村改造的補償方式，主要以回遷房補償為主，現金補償為輔，「房票安置」是第一次出現在官方文件中。值得注意的是，廣州成為首個提出探索房票安置政策的一線城市。

所謂的「房票安置」就是徵收人將計劃安置的房屋轉化為貨幣票券，以房票形式出具給被徵收人，由被徵收人自行向參與房票安置工作的房地產開發企業購買商品房（住宅、商業、商業、工業和車位），並直接用房票結算的一種安置方式。

而不同於過往拆遷戶只能在本村的安置區拿回「補償」的房子，房票既可以讓村民在改善住房方面擁有比以前更多的選擇權，同時也可以幫助參與城中村改造的其他開發商去掉一些庫存。

證券時報報導，近日，第四屆廣州市規劃委員會地區規劃專業委員會第十四次會議審議通過《廣州市城市更新專案規劃（2021-2035年）》、《廣州市城中村改造專案規劃（2021-2035年） 》，內容明確提到要透過探討房票安置政策機制，來破解城中村改造難題，提升改造效率。

報導指出，早在幾個月前，一份名為《廣州市城中村改造房票安置實施辦法（建議稿）》的文件就已流出，對房票安置的適用範圍、補償規則、核發、使用與結算等作了詳細規定。

不過，房票相關使用規則目前仍處於討論當中，最終如何落地還有待相關部門審議通過。且房票安置的推行也面臨一些挑戰，例如接受房票的專案要承擔較大的資金壓力，市場接受度仍有待觀察。

而根據不完全統計，自2022年以來，大陸全國已經有鄭州、江西、南京、廈門等數十個大中城市對外宣稱實施「房票制度」，但廣州則是「首個」提出的一線城市。

另外，廣州近日公布的《專案規劃》預計至2025年累計推進城市更新約130平方公里，其中包含城中村改造70平方公里，並在2035年累計推進城市更新約300平方公里，其中包含城中村改造155平方公里。預計透過微改造、混合改造、全面改造多種方式並舉，推動低效存量土地的盤活再利用。

今年以來，大陸對於城中村改造的政策加速發展。7月下旬，大陸國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，10月住建部相關對外資訊也顯示，超大特大城市正積極穩定地推動城中村改造，分三類推動實施。

據報導，中指研究院認為，現階段推動超大特大城市城中村改造的主要價值與意義在於改善民生、擴大投資、促進房屋消費、推動城市高品質發展等面向。尤其在擴大投資方面，城中村改造產生的投資效應明顯，在「保增長」背景下其重要性更加突出。此外，城中村改造也能有效產生部分購屋需求，這對促進住房需求釋放方面也將起到一定的支持作用。