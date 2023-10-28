陸央行人民幣國際化報告：穩中有進，呈現新進展、新變化

大陸央行中國人民銀行昨晚發布「2023人民幣國際化報告」，報告稱，人民幣國際化穩中有進，呈現一系列新進展、新變化。其中，貨物貿易人民幣跨國收付金額占同期本外幣跨境收付總額的比例為24.4%，較去年同期上升7個百分點，為近年來最高水準。環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2022年末，人民幣在全球貿易融資中佔比為3.91%，較去年同期上升1.9個百分點，排名第三。近三年來人民幣外匯交易在全球市場的份額由4.3%增長至7%，排名由第八位上升至第五位。

報告中提及，自2022年以來，中國人民銀行認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持改革開放和互利共贏，統籌發展和安全，有秩序地推進人民幣國際化，服務建構新發展格局和經濟高品質發展，人民幣國際化穩中有進，呈現一系列新進展、新變化。

首先是「跨境人民幣業務服務實體經濟能力增強」，報告稱，跨境人民幣業務制度基礎更加完善，本外幣政策協同強化，經營主體使用人民幣跨境結算以規避貨幣錯配風險的內生動力增強。2022年，銀行代客人民幣跨國收付金額合計為42.1兆元，較去年同期成長15.1%。

其中，貨物貿易人民幣跨境收付金額占同期本外幣跨境收付總額的比例為18.2%。2023年1-9月，人民幣跨國收付金額為38.9兆元，較去年同期成長24%。其中，貨物貿易人民幣跨國收付金額占同期本外幣跨境收付總額的比例為24.4%，較去年同期上升7個百分點，為近年來最高水準。

其次是「人民幣融資貨幣功能提升」，報告指出，境內銀行境外貸款、境外機構境內債券發行等政策相繼出台，人民幣投融資環境持續改善。

2022年末，國際清算銀行（BIS）公佈的人民幣國際債務證券存量為1,733億美元，排名升至第7位，較去年同期提升2位。環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2022年末，人民幣在全球貿易融資中佔比為3.91%，較去年同期上升1.9個百分點，排名第三。2023年9月，人民幣在全球貿易融資中佔比為5.8%，較去年同期上升1.6個百分點，排名上升至第二。

其三是「離岸人民幣市場交易更加活躍」，報告稱，2022年，中國人民銀行與香港金融管理局簽署常備互換協議，並擴大資金互換規模，進一步深化內地與香港金融合作。自2022年以來，先後在寮國、哈薩克、巴基斯坦、巴西新設人民幣清算行，海外人民幣清算網絡持續優化。

2022年末，主要離岸市場人民幣存款餘額約1.5兆元，重返歷史高點。而國際清算銀行（BIS）2022年調查顯示，近三年來人民幣外匯交易在全球市場的份額由4.3%增長至7%，排名由第八位上升至第五位。

報告指出，下一階段，中國人民銀行將以市場驅動、企業自主選擇為基礎，有序推進人民幣國際化。聚焦貿易投資便利化，進一步完善人民幣跨國投融資、交易結算等制度及基礎建設安排，加速金融市場向制度型開放轉變，建構更友善、便利的投資環境，深化雙邊貨幣合作，支持離岸人民幣市場健康發展，促進人民幣在岸、離岸市場形成良性循環。同時，健全本外幣整合的跨國資金流動宏觀審慎管理框架，提升開放條件下的風險防控能力，守住不發生系統性風險的底線。