陸規模以上工業利潤 終止連5季下跌

大陸疫後經濟疲弱似逐漸好轉，據大陸國家統計局最新數據，大陸今年前九月全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣五兆四千一百億元，較去年同期下降百分之九，但降幅比前八個月收窄二點七個百分點，已連續七個月收窄，第三季年增百分之七點七 ，連續五季年比下降後首次由降轉增。

官方解讀稱，隨著宏觀政策「組合拳」效果不斷顯現，市場需求持續改善，工業生產平穩增長，工業企業營收持續恢復向好。

今年前九月，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額年減百分之十一點五；股分制企業年減百分之八點七；外商及港澳台商投資企業年減百分之十點五；私人企業下降百分之三點二。

分產業看，今年前九月，利潤增長以電力、熱力生產及供應業年增百分之五十為最多，其後為電氣機械及器材製造業年增百分之廿四點九，通用設備製造業年增百分之十一。衰退部分，以化學原料和化學製品製造業年減百分之四十六點五為最多。石油、煤炭及其他燃料加工業年減百分之四十點四居次，非金屬礦物製品業年減百分之廿六點七。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指出，分季看，今年第一、二季，規上工業企業利潤分別年減百分之廿一點四、百分之十二點七，第三季年增百分之七點七 ，連續五季年比下降後首次由降轉增，呈加快回升態勢。分月看，九月規上工業企業利潤年增百分之十一點九，連續兩個月達到兩位數成長。

他說，整體來看，前三季工業企業獲利逐季改善，恢復向好態勢明顯。下階段，要擴大有效需求，提振市場信心，助力企業紓困解難，穩定企業預期。

股市部分，在「國家隊」、大股東等各路資金救市等利多影響下，陸股三大指數昨天開低走高，上證指數連四漲重新站上三千點大關。上證指數本周累計上漲百分之一點二，是九月一日以來最大單周漲幅。機構指出，陸股投資者信心正在持續修復，雖然「市場底」夯實還需時間，但中期趨勢已不用悲觀。