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陸前9月規模以上工業利潤年減9% 降幅連續七個月收窄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家統計局27日發布數據，今年前9月全國規模以上工業企業利潤年減9%，降幅持續收窄，工業企業營收恢復向好。(中通社)
大陸國家統計局27日發布數據，今年前9月全國規模以上工業企業利潤年減9%，降幅持續收窄，工業企業營收恢復向好。(中通社)

大陸疫後經濟疲弱已逐漸好轉，根據大陸國家統計局最新數據，大陸今年前9月全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣5兆4,119.9億元，較去年同期下降9%，降幅比前8個月收窄2.7個百分點，連續七個月收窄，第三季年增7.7% ，連續五季年比下降後首次由降轉增。官方解讀稱，隨著宏觀政策「組合拳」效果不斷顯現，市場需求持續改善，工業生產平穩增長，工業企業營收持續恢復向好。

今年前9月，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額年減11.5%；股份制企業年減8.7%；外商及港澳台商投資企業年減10.5%；私人企業下降3.2%。

分產業看，今年前9月，利潤增長以電力、熱力生產及供應業年增50%為最多，其後為電氣機械及器材製造業年增24.9%，通用設備製造業年增11.0%。衰退部分，以化學原料和化學製品製造業年減46.5%為最多，石油、煤炭及其他燃料加工業年減40.4%居次，非金屬礦物製品業年減26.7%。

另，今年前9月，規模以上工業企業營業收入達人民幣96.35兆元，較去年同期持平；營業收入利潤率為5.62%，較去年同期下降0.55個百分點。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指出，分季看，今年第一、二季，規上工業企業利潤分別年減21.4% 、12.7% ，第三季年增7.7% ，連續五季年比下降後首次由降轉增，呈加快回升態勢。分月看，9月規上工業企業利潤年增11.9% ，連續兩個月達到兩位數成長。

他說，今年前9月規模以上工業企業效益主要呈現以下特徵，包含工業企業利潤逐季回升，當季利潤由降轉增；企業當季營收由降轉增，帶動獲利加快改善；三大門類利潤均有改善，六成產業利潤改善；原物料製造業利潤降幅顯著收窄；消費品製造業利潤明顯改善；不同類型企業利潤均有回升；企業單位成本下降，營業收入利潤率提高。

于衛寧表示，整體來看，前三季工業企業獲利逐季改善，恢復向好態勢明顯。下階段，要著力擴大有效需求，提振市場信心，助力企業紓困解難，穩定企業預期，紮實推進新型工業化，不斷塑造發展新優勢，鞏固工業企業效益恢復向好基礎，持續推動工業經濟高品質發展。

大陸今年前9月全國規模以上工業企業利潤較去年同期下降9%，降幅連續七個月收窄。（取自大陸國家統計局網站）
大陸今年前9月全國規模以上工業企業利潤較去年同期下降9%，降幅連續七個月收窄。（取自大陸國家統計局網站）

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