大陸4成礦產 去年儲量大增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國自然資源部26日於正在天津舉行的2023中國國際礦業大會上發佈「中國礦產資源報告（2023）」。報告顯示，2022年，中國近四成礦產儲量上升，銅、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰等多種礦產儲量大幅增長。

中新社報導，報告顯示，中國推進實施新一輪找礦突破戰略行動效果顯著，資源保障能力進一步提升。2022年中國油氣和非油氣礦產地質勘查投資實現雙增長，新發現礦產地132處。

值得注意的是，2022年，中國的金、鋰、螢石等多個戰略性礦產勘查取得重要進展，其中，在山東省內探明大陸國內資源量規模最大的巨型單體金礦床—西嶺金礦。 　　

報告指出，截至2022年底，中國已發現173種礦產，其中，能源礦產13種，金屬礦產59種，非金屬礦產95種，水氣礦產6種。 　　

從勘查投入來看，報告指出，2022年，中國地質勘查投資1010.22億元（人民幣，下同），較上年增長3.8%。其中，油氣地質勘查投資823.87億元，增長3.1%；非油氣礦產地質勘查投資186.35億元，增長7.2%，連續兩年實現正增長。

非油氣礦產勘查中以煤（16.53億元）、鈾（11.74億元）、金（10.71億元）、銅（6.57億元）、鉛鋅（5.72億元）為主，佔礦產勘查總投入的51.8%。 　　

2022年，中國進一步加強礦產資源勘查、開發領域立法，深化礦業權制度改革。報告指出，2022年礦產資源法修改工作持續推進，中國進一步規範礦業權出讓交易行為及收益徵收管理，明確採礦項目新增用地與復墾修復存量採礦用地相掛鉤有關事項，放寬在綜合勘查、礦業權轉讓等方面的限制，精簡審批登記環節和申請要件。

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