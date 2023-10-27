陸太陽能發電裝機容量 今年至9月同比增逾45%
中國國家能源局日前發布1-9月份全國電力工業統計數據顯示，截至9月底，中國太陽能發電裝機容量約5.2億千瓦，同比增長45.3%。
據披露的數據顯示，截至9月底，大陸全國累計發電裝機容量約27.9億千瓦，同比增長12.3%。其中，太陽能發電裝機容量約5.2億千瓦，同比增長45.3%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長15.1%。
數據顯示，1-9月份，全國發電設備累計平均利用2716小時，比上年同期減少83小時。其中，水電2367小時，比上年同期減少362小時；太陽能發電1017小時，比上年同期減少45小時；核電5724小時，比上年同期增加148小時；風電1665小時，比上年同期增加49小時；火電3344小時，比上年同期增加49小時。
1-9月份，全國主要發電企業電源工程完成投資5538億元（人民幣，下同），同比增長41.1%。其中，太陽能發電2229億元，同比增長67.8%；核電589億元，同比增長46.0%；風電1383億元，同比增長33.4%。電網工程完成投資3287億元，同比增長4.2%。
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