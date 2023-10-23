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不只政治因素？學者揪富士康查稅事件端倪 估陸最後僅會「輕輕放下」

德國之聲／ 德國之聲
中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查地。路透
中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅、查地。路透

鴻海創辦人郭台銘正在進行獨立參選台灣總統連署活動，22日中國官媒《環球時報》卻指出，富士康在中國多地遭到調查，但並未提供原因。根據報導，中國稅務部門近期對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地進行現場調查。鴻海也發出聲明證實此事，表示將配合作業。

消息傳出後也衝擊鴻海股票，23日開盤便走低，跌幅逼近3％，面臨百元保衛戰。郭台銘辦公室則重申，郭台銘已於4年前交出經營權，相關問題應詢問鴻海公司方。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受DW採訪時表示，雖然過去就發生過多次親民進黨的「綠色台商」被調查的案件，但此次富士康事件「相當不同」。

以往「綠色台商」才是調查目標

張五岳認為，此次富士康被稽查稅務一事相當不同，除了因為鴻海顯然不是「綠色台商」之外，另一項差異為，早前被調查的大多為著眼於中國「內需型」的產業，但富士康則是以出口為導向。

此外，富士康所聘用就業人口佔外資人數第一、出口及投資金額也雙雙領先各家外企。不僅不是「綠色台商」，還是幫中國創造就業和出口的公司，這次突然成為中方的調查對象，可能還是涉及政治原因。

張五岳以2021年遠東集團事件為例，當初遠東正是因為被中方直指為「綠色金主」為由遭調查。如今，台灣總統大選及立委選舉進入到熱身階段，連以往不可能被視為「綠色企業」的鴻海都被查稅跟土地使用，張五岳分析：「某種程度上也會讓所有的台商在2024年大選，有關於對總統跟立委的捐贈產生一定的作用」。

另外，富士康事件也會讓各界聯想到跟郭台銘堅持參選有很大的關係。張五岳向DW說，「（中國）希望『非綠』能有效整合，如果郭台銘堅持參選到底，顯然會加大非綠整合的難度」。

房產問題衝擊地方稅收

除了上述的政治原因之外，張五岳提及也不排除是跟中國經濟有關。他分析，中國近期的房地產不振導致地方政府稅收欠佳、財政困窘，或許是讓地方單位著手查稅的動機之一。

值得注意的是，官方調查富士康的行為，卻又和北京早前提出「優化外資24條」，以及習近平在「一帶一路」高峰論壇上，提出「全面取消製造業外資准入限制」等，一系列爭取外資的政策不一致。

張五岳說，中國在近幾年持續扶植「立訊精密」公司蠶吞蘋果供應鏈，因此北京認為，對富士康的查稅行動，實際上不會造成重大損失和傷害，否則不會在積極爭取外資的情況下，又針對鴻海這種以出口為導向的企業來進行查稅和土地使用調查。

對於富士康查稅事件接下來的發展，張五岳則認為，可以預期中方的做法最後會「最後應該就是所謂輕輕放下」，因為此舉主要目的為「嚇阻」，防止企業不當使用土地跟企業逃漏稅，「我倒不覺得會對鴻海採取大規模制裁，開罰等等應該不至於」。

政治制約難擋 外資「多角化」避險

在接受DW訪問時，張五岳提及，富士康被調查一定會引發所有的台資跟外資高度關注，「企業裡面最關心的不單是今年的問題，而是來自於非經濟因素，特別是政治因素的考量跟制約」。

張五岳分析，特別是有關ICT（資訊與通訊技術）的產業，「配合美中貿易戰加大，企業本來就要進行『多角化』經營，或者叫『China+1』的佈局」，這種政治制約的做法會促使企業放眼中國之外，而且難以避免這個趨勢。

查稅不罕見 台商：太大驚小怪

一名台商不具名向DW表示，確實台人在中國經商「破壞團結的言論最好不要說」，但他也認為各界對富士康被查稅一事「太大驚小怪」，「我有一些客戶也很常被查（稅）」，表示相關部門只要看到公司的稅務資料有異常，就會進行調查，並非針對特定情況，「如果你都是正派操作，那他（稅務機關）查那個也沒用」。

台商遭查非首例

台灣企業因政治表態在中國遭遇「懲罰式」調查早有前例。早在2005年，政治立場長期傾向民進黨的奇美集團創辦人許文龍無預警宣告退休，並強調「不搞台獨」。事後有台媒報導，中國當時以「查帳」為由，扣押多名台籍高階幹部，藉此施壓許文龍表態。

台灣海霸王集團在2016年也因為被中國認為與台灣總統蔡英文家族有往來，位於中國多地的工廠被以「標示不符」為由抽查。同年底，海霸王登報表態「堅定支持九二共識，兩岸同屬一個中國」。

最近一起發生在2021年，台灣遠東集團被揭露在2020年的立委選舉期間，提供多達5800萬的政治獻金給民進黨，被中國5省市執法單位調查違法行為，遭重罰4.74億人民幣。當時國台辦發言人回應稱，「絶不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹『吃飯砸鍋』的事」。

遠東集團董事長徐旭東事後則投書媒體，明確表態「反台獨」，希望中國及台灣維持現狀，支持九二共識、一中原則。

如今富士康成為中國查稅目標，雖然創辦人郭台銘已經於4年前退出經營層，並在今年9月辭去董事職位，但他在8月底宣示參選的記者會上，公開表態自己從來不受中國控制，還說中方如果因為他「不聽話」，要沒收鴻海財產，那他的回應是「Yes, please do it.」，「你來打我，沒收我財產，我不受威脅」。這番言論或許多少也踩到了北京紅線。

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