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救房市！吉林宣示嚴打抹黑、唱衰房市的言論

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
吉林市政府21日公布相關政策指出，除提及符合規定的群體買房能獲政府補貼之外，還將打擊房仲抹黑唱衰房市言論。（中新社）
吉林市政府21日公布相關政策指出，除提及符合規定的群體買房能獲政府補貼之外，還將打擊房仲抹黑唱衰房市言論。（中新社）

大陸房市低迷，地方政府持續推出鬆綁房市、促進房產消費政策。吉林省吉林市政府21日公布相關政策指出，除提及符合規定的群體買房能獲政府補貼之外。值得注意的是，吉林市還將依法重點打擊房地產經紀人通過自媒體發布抹黑、唱衰房地產市場的不當言論行為。

吉林市政府發布的措施共17條，內容涵蓋降低購房信貸門檻、合理確定買房貸款首付款比例、放寬公積金貸款條件、提高住房公積金貸款帳戶餘額最低認定額度、落實住房公積金異地貸款、調整優化租房提取公積金政策、提高個人住房公積金最高貸款額度、優化住房公積金貸款條件放寬存量房公積金貸款房齡要求等。

此外，也繼續鼓勵農民與大學生購房，並積極支持二、三孩家庭購房，措施指出今年內購買城市規劃區範圍內國有土地上新建商品住房的二、三孩家庭，政府每平方公尺補貼人民幣100元，最高補貼額不超過人民幣1.44萬元。也提及支持自有住房換購、存量房帶押過戶、鼓勵商品房團購等。

在上述一般地方政府都慣用的鬆綁政策外，吉林市政府這次舉措令外界關注的是要「規範房地產中介市場」，裡面提及要加強經濟服務收費管理，實行明碼標價制度；嚴禁經紀機構操縱經紀服務收費，不得混合標價和捆綁收費。也對房仲言論進行了規範。

事實上，除了吉林之外，重慶媒體華龍網9月中旬也報導，重慶政府要開始打擊房地產領域自媒體亂象。一段時間以來，重慶房市慘淡，加上看壞房地產是主流，因此拍攝一些「唱衰」視頻博取關注以求生存，但類似言論可能會影響房地產網絡輿情走向。因此引起當地政府出手整治言論市場。

房地產 人民幣 門檻

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