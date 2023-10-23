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兩岸微流行／陸氫燃料電池動力船首航

聯合報／ 賴錦宏
大陸氫燃料電池動力船「三峽氫舟1號」。圖／取自文匯網
大陸氫燃料電池動力船「三峽氫舟1號」。圖／取自文匯網

中國大陸首艘內河氫燃料電池動力示範船「三峽氫舟1號」，日前在湖北宜昌三峽遊客中心完成首航，顯示大陸在氫能源的應用上，再邁重要一步，更有助於推動長江航運綠色轉型。

綜合陸港媒體，該船是大陸首艘氫燃料電池動力船，首航成功表示氫燃料電池技術在內河船舶應用實現突破，對推動「氫化長江」進程、加快內河航運綠色低碳發展具示範意義。

「三峽氫舟1號」為鋼鋁複合結構，總長四十九點九公尺、型寬十點四公尺、型深三點二公尺，乘客定額八十人，採用大陸自行開發的氫燃料電池動力系統，氫燃料電池額定輸出功率五百千瓦，最高航速每小時二十八公里，續航里程可達兩百公里，交付後用於三峽庫區交通、巡查等工作。

近年來，新能源動力推進技術應用成為綠色船舶的發展方向，氫能源以其無汙染、可再生、高效率三大優勢，及氫燃料電池技術可實現能源高效、零排放和舒適度提升，成為未來綠色船舶理想動力推進裝置。

據測算，「三峽氫舟1號」比傳統燃油動力船舶，預計每年可替代燃油一○三噸，減少二氧化碳排放三四三點七噸。（賴錦宏）

碳排放

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