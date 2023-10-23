華為研發5.5G技術大突破 網路能力躍升十倍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

「華為中國」官方微信公眾號指出，華為全面完成「IMT-2020（5G）」（由大陸工信部等部門聯合行動通信領域組織的產學研基礎工作平台）推進組5G-A關鍵技術測試，多項技術性能取得重大突破，該技術將比傳統網路能力提升十倍。外界認為華為全面完成5G-A技術性能測試，對於5G-A標準制定、相關產品及產業發展成熟等具有重要意義。

5G-A（5G-Advanced）是5G向6G演進的關鍵階段，俗稱為5.5G。華為方面表示，5G-A作為5G的演進和增強，連接速率和時延等較傳統網路能力實現十倍提升。

華為表示，在Sub-6GHz和毫米波頻段載波聚合方面，通過低頻FR1 1CC和高頻FR2 4CC聚合，實現5CC載波聚合的超大帶寬驗證，社區下載容量高達27.5Gpbs以上，單用戶網路下載速率高達13.4Gbps以上，單用戶上傳速率高達4.6Gbps以上。

另外，在下載多載波調度方面，華為完成 SingleDCI、SSB-Less 等關鍵技術測試，通過離散頻段間信道狀態共享，實現多社區一體化調度，最大化頻譜效率，相對業界傳統方案提升23%以上。

華為還首次將業務差異性調度和端到端跨層協同等技術，應用於XR業務。其首次實現XR單扇區容量首次超過70個用戶，相對業界傳統方案實現大幅提升。

「5G-A是很大的技術突破和飛躍，對社會和市場帶來很大想像空間。」同濟大學人工智慧與物聯網創新實驗室教授刁志峰通此前表示。目前人工智慧沒有大規模開始，數據還沒完全充分挖掘和利用。「5G-A突破將會產生海量數據，產生更多商業價值。」

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