從9月初華為Mate 60 Pro手機悄悄上架販售後，到9月25日秋季發布會發布全場景新品，華為搭載新款晶片的消費電子產品華為Mate60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2吋，自上架發售以來，銷售持續火爆，要排隊一個月才能買到Mate 60 Pro。

中通社報導，走訪北京多個核心消費商圈發現，華為授權體驗店內人流湧動，人們對HUAWEI Mate60系列手機稍作體驗後，便登記個人信息排隊購機，幾乎所有店鋪搭載華為新款晶片的消費電子產品，均處於持續缺貨、到貨即空的狀態。

在北京上學的台灣學生林世昌專程到王府井apm內的華為授權體驗店，要為父親購置一台Mate60 Pro 512g版本，他說：「爸爸看到華為新手機用上超讚的晶片很興奮，還說鴻蒙4.0系統流暢度達到了新高度，拜託他在北京買到後帶回台灣。」目前華為該手機僅在大陸銷售且持續缺貨，他被告知需要排隊一個多月才能收到新機。

北京王府井附近一家華為零售店店員李晶透露，目前不同顏色的Mate60 Pro可從其他店鋪調貨，但需加價人民幣500元（約新台幣2,200元）購買，Mate60、MatePad則需排隊，十一假期前Mate60加價人民幣1,000元，Mate60 Pro要加價人民幣2,000元才能買到，現在情況好多了。

在北京的華為授權體驗店，所有搭載新款晶片的產品雖不用加價，但均需等待一到二個月不等。華為授權體驗店王府井apm店工作人員孟慶東猜測，可能是缺晶片，晶片製造速度直接影響手機出貨，智能電視、藍牙降噪耳機以及舊款手機等未搭載新款晶片的產品，均售賣正常。

中國移動近日採購120萬台華為Mate60權益版等五款手機的消息，在內地引起廣泛關注，此舉被認為再次證明華為在內地市場的巨大影響力。中國移動工美大廈王府井店工作人員告訴中通社記者，目前客戶只需自願繳納200元到1,000元不等的押金，選定配置後基本兩天就能收到手機，雖然要和營運商簽訂兩年合約，還需最低預存1100元話費，選擇每月最低158元的套餐，但這應該是購機比較快的渠道了。

李晶透露，缺貨情況將在雙11購物節後得到改善，屆時華為將迎來較大出貨周期，整體銷量或有較大復甦。