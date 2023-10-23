庫克喊話…與蘋鏈雙贏

蘋果公司執行長庫克日前訪華，據騰訊科技報導，庫克在參訪立訊精密工廠時指出，蘋果有超過95%的產品仍在大陸製造組裝，過去30年推動大陸供應鏈蓬勃發展，蘋果希望和供應鏈企業在合作中實現「雙贏」。

庫克在18日與立訊精密董事長王來春一起現身在立訊精密位於浙江嘉善的蘋果手表（Apple Watch）總裝工廠，期間參觀Apple Watch S9的總裝產線及該系列產品背部水晶模組製造線。

騰訊科技報導，庫克受訪時指出，蘋果與中國大陸供應鏈企業不限於產品製造的合作、企業相關的應收，還應該包括環境保護、企業社會責任及教育等多方面。

立訊精密作為蘋果在陸主要代工廠之一，也是蘋果碳中和合作夥伴，該公司承諾自建太陽能屋頂、直購綠色電力、採購綠證、綠色能源投資等行動，確保為蘋果提供的產品100%使用清潔能源進行生產。

庫克這次參觀立訊精密嘉善工廠產業也印證與蘋果多元合作，該產線自動化環節的占比超過60%；同時該廠屋頂鋪設的大面積太陽能發電板，且利用該設備汲取太陽能，為產線提供動力來源。

在另一條Apple Watch包裝生產線上，立訊精密與大陸廠商自主研發用於產品標籤的數位噴墨印刷自動化設備，減少人力成本外，也減少紙質標籤的使用。

此前立訊精密董事長王來春通過澎湃新聞透露，今年立訊精密為蘋果生產三款iPhone 15，該業務在過去一年翻了一倍，該公司正在為明年初上市的蘋果頭盔Apple Vision Pro做生產準備。