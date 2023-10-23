東北製造業靠AI轉型

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

沒有空氣中瀰漫的粉塵，沒有重複繁瑣的人力勞動，在中國大陸遼寧撫順新鋼鐵有限責任公司中，如今，5G和人工智能技術將工人從粗活、髒活、累活、險活中解放了出來——這個企業中80%的廠房控制人員能夠在集中控制大廳進行遠端操控，成為工廠的「大腦」和「眼睛」。

新華社報導，「以我們設計的機器視覺工業大模型廢鋼判定平台為例，僅它就使撫順新鋼鐵在廢鋼判級這個環節的工作效率提高了30%，人力成本開支降低了70%。」在近日召開的全球工業互聯網大會上，中國移動遼寧分公司工業互聯網創新研究院副院長崔鐸介紹了這款5G技術的應用場景。

作為中國傳統老工業基地，東北地區近年來一直在工業數位化轉型上不斷探索。這次在遼寧瀋陽召開的大會中，眾多廠商積極探索5G和人工智能技術在工業互聯網領域的深度應用，帶來了許多讓人眼前一亮的創新成果。

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