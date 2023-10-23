豪宅買氣 逆勢增溫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

時代財經報導，CRIC數據顯示，今年前三季大陸重點64城市總價人民幣1,000萬元以上的豪宅共成交4.2萬套，年增9%；其中有15城千萬級豪宅成交套數超過2022年全年。分析認為，豪宅是高淨值客戶的小眾市場，受市場波動小。因此行情優於整體樓市表現。在大陸整體房市低迷下，豪宅市場有另一番景象。

CRIC數據顯示，四大一線城市千萬級豪宅成交占比接近七成，二線及三、四線城市千萬級豪宅成交套數也較去年同期分別增長21%和22%。

該調查中，64城每平方公尺人民幣15萬元（約每坪新台幣218萬元）以上的頂級豪宅共成交1,157套，較去年同期大增193%。其中，北上廣深等四個一線城市是豪宅的主要市場：北京成交821套，遠高於去年同期的七套成交量，也帶動整體成交數據上行；上海成交303套，年增率基本持平。廣州、深圳則分別成交19套、11套。

以上海為例，上海徐匯區網紅樓盤雲錦東方三期在9月底二批次加推的105套房源，在當日下午搖號至244號左右全部售罄，單套最高總價人民幣9,618萬元。

上海 人民幣 一線城市

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