工業互聯網 助力東北製造業轉型

沒有瀰漫的粉塵，沒有重複繁瑣的人力勞動，在中國大陸遼寧撫順新鋼鐵有限責任公司，如今5G和人工智能技術將工人從粗活、髒活、累活、險活中解放了出來——這個企業80%車間（廠房）控制人員能夠在集中控制大廳進行遠端操控，成為工廠的「大腦」和「眼睛」。

新華社報導，「以我們設計的機器視覺工業大模型廢鋼判定平台為例，僅它就使撫順新鋼鐵在廢鋼判級這個環節的工作效率提高了30%，人力成本開支降低了70%。」在近日召開的全球工業互聯網大會上，中國移動遼寧分公司工業互聯網創新研究院副院長崔鐸介紹了這款5G技術的應用場景。

作為中國傳統老工業基地，東北近年來一直在工業數位化轉型上不斷探索。這次在遼寧瀋陽召開大會中，眾多廠商探索5G和人工智能技術在工業互聯網領域深度應用，帶來許多創新成果。

精準定位漆面缺陷的高壓電池電芯漆面缺陷檢測系統，創建仿真模型賦能電池熱管理仿真……在華晨寶馬汽車公司展台，一系列借助人工智能技術、AI技術開發的新應用令人目不暇接。

「華晨寶馬從2019年就開始攜手中國聯通遼寧分公司布局企業級5G網路，並在今年成功將5G技術應用於汽車製造流程中。」華晨寶馬汽車有限公司信息技術部門副總裁馮睿科說。

京哈高速是連接中國東北與華北地區的交通大動脈，對促進環渤海經濟帶發展有著十分重要的意義。「京哈高速傳統視頻監控技術有著雨雪天氣看不清、監控盲區大等技術痛點。」華為技術有限公司遼寧分公司政企無線產品經理萬若琦說。為解決此類難題，在京哈高速沈山段上，華為將毫米波雷達ASN850和人工智能服務器Atlas500 Pro部署在部分重點路段，用於交通事故與壅堵路況監測。「利用毫米波雷達能遠距離、高精度探測的特點，彌補視頻監控在雨雪煙霧情況下探測能力不足。同時，人工智能服務器的應用也助力沈山線實現重點路段車禍事件全天候監測上報和快速響應，探測準確率高達95%。」萬若琦介紹。

中國工業互聯網研究院發布的《工業互聯網創新發展報告（2023年）》顯示，大陸已累計數位化車間和智能工廠近8000個，核心產業規模逾超過人民幣1.2兆。