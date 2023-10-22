化解大型房企違約風險！人行揭下階段工作重點 將完善大型企業債務監測

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝21日向大陸全國人大常委會提出去年第四季以來的金融工作情況報告時指出，下一階段的工作重點之一是積極穩妥防範化解金融風險，當中包括完善對大型企業集團債務風險的監測，穩妥化解大型房地產企業債券違約風險。

潘功勝在報告中指出，截至今年6月底，大陸金融業機構總資產達人民幣449.21兆元。商業銀行資本適足率和不良貸款率分別為14.66%、1.62%；保險公司平均綜合償付能力充足率188%；證券公司平均風險覆蓋率、平均資本槓桿率分別為255.38%、18.78%。金融業信用風險處於可控水平，損失抵禦能力總體較為充足。

報告稱，今年1月至8月，大陸銀行業金融機構累計處置不良資產人民幣1.5兆元（約合新台幣6.6兆元）。同時有序推動河南安徽村鎮銀行等風險後續處置，並加快處置恒大人壽、中融信託等高風險保險信託機構。

潘功勝並提出人行未來的六大工作重點：一、繼續實施穩健的貨幣政策；二、全面加強和完善金融監管；三、持續提高金融服務實體經濟的能力；四、不斷深化金融改革和對外開放；五、積極穩妥防範化解金融風險；六、著力維護金融市場穩健運行。

潘功勝表示，人行將進一步疏通貨幣政策傳導機制，增強金融支持實體經濟力度的穩定性，切實支持擴大內需。同時進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

與此同時，人行也將堅守金融監管主責主業，強化金融風險源頭管控，依法將各類金融活動全部納入監管，並強化金融反腐敗和人才隊伍建設，「打造政治覺悟高、業務素質強、作風過硬、清正廉潔的金融隊伍」。

潘功勝指出，人行將平穩有序推動重點金融風險處置，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。對房地產市場風險，按照「因城施策」原則，指導各地精準實施差別化住房信貸政策，加大保交樓金融支持力度，一視同仁支持房地產企業合理融資需求，保持房地產融資平穩。

對於非法金融活動，則會進一步加大打擊力度，強化監測預警，對洗錢犯罪行為和地下錢莊保持高壓嚴打態勢。同時穩妥化解大型房地產企業債券違約風險，強化城投債券風險監測預警和防範。此外，在保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，將防範跨境資金異常波動風險，維護外匯市場穩健運行。