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陸商務部：中澳已就葡萄酒、風塔爭端達成妥善解決共識

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中澳關係近期出現明顯緩和跡象，大陸商務部22日宣布，中澳在WTO架下，就彼此關切的葡萄酒、風塔等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識。（路透）
中澳關係近期出現明顯緩和跡象，大陸商務部22日宣布，中澳在WTO架下，就彼此關切的葡萄酒、風塔等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識。（路透）

即將於下個月4日至7日訪問北京的澳洲總理艾班尼斯22日宣布，澳中兩國已同意暫停貿易爭議，中國將對澳洲葡萄酒關稅快速審查。大陸商務部隨後也在中午發布新聞稿稱，近期，中澳在世界貿易組織（WTO）框架下，就彼此關切的葡萄酒、風塔等世貿爭端進行了友好協商，並達成妥善解決的共識。

大陸商務部在新聞稿中表示，「中澳互為重要貿易夥伴，我們願與澳方一道，繼續通過對話協商，相向而行，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。」

疫情期間因澳洲要求對新冠疫情源頭進行調查等因素，導致中澳關係惡化。大陸商務部於2021年3月26日宣布，認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，自當年3月28日起對澳洲進口葡萄酒開徵反傾銷稅，為期5年，稅率為116.2%至218.4%。澳洲為此向WTO提出仲裁申訴。

澳洲則早於2019年對自中國進口的風塔課徵反傾銷稅，大陸也就此向WTO提出申訴。

但澳洲工黨政府去年5月上台後，就積極改善與中國大陸的關係，北京當局也開始逐步調整對澳洲採取的多項貿易制裁措施，包括在今年8月結束對澳洲大麥徵收80.5%的反傾銷稅。

艾班尼斯此行預計將會晤大陸國家主席習近平和國務院總理李強，這將是2016年以來首度有澳洲總理訪問中國大陸，中澳雙方近期也積極為艾班尼斯的到訪營造良好氛圍。

本月11日，北京當局釋放因「為境外非法提供國家秘密罪」而遭中國扣押超過三年的澳籍華裔記者成蕾。澳洲20日則宣布，不會取消大陸民營企業嵐橋集團澳洲子公司對達爾文港99年的租約。

澳洲北領地（Northern Territory）政府於2015年批准把達爾文港租給嵐橋集團，租期99年。但美國對這一租約提出了安全方面的關切，美國在達爾文附近駐紮有海軍陸戰隊和空軍基地。

2021年5月，時任澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）曾表示，內閣國家安全委員會已責成其部門提供新的安全建議，並評估這份價值5.06億澳元有爭議的租約。

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澳洲 艾班尼斯 葡萄酒 WTO

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