證監會救市 鼓勵企業配息

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

陸股市持續低迷，證監會救市再出招，擬對「上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅」與相關現金分紅（配息）條款進行修訂，並向社會公開徵求意見。草案內容主要聚焦五要點，包含對重點關注財務投資較多但配息水準偏低公司、鼓勵公司在條件允許下增加配息頻率、對資產負債率較高但存在大比例配息的公司重點關注等。

澎湃新聞報導，滬深交易所同步發布修訂後的「上市公司規範運作指引」，向社會公開徵求意見，在前期已發布配息與減持「掛鉤政策」基礎上，繼續完善優化配息監管制度，增強投資者獲得感。

大陸證監會這次的配息指引主要修訂三方面內容，第一是進一步明確配息導向、第二是簡化半年度配息程序，三是加強對超出能力配息企業的約束。

而在五大要點中，首先是重點關注財務投資較多但配息水準偏低的公司，對未進行現金配息，強化揭露要求，除揭露具體原因外，還要揭露下一步為增強投資者回報水準擬採取的舉措等。

第二點是鼓勵公司在條件允許的情況下增加配息頻率；第三是會加強對超出能力配息企業的約束；第四點是證監會結合獨董制度改革，刪除獨立董事發表意見的相關要求；第五則是強調與境外成熟市場相比，A股現階段配息均衡性、及時性、穩定性和投資者獲得感仍有待提升。

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