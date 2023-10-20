大陸台企聯「返鄉機票」方案 華航長榮態度謹慎未參加

大陸全國台企聯20日發表「台胞返鄉團購機票」方案，總共有10間大陸航空公司參與促銷活動，北京、上海往返一趟台北各為人民幣1800元（新台幣7960元）、1190元（新台幣5236元）左右，但因為當前兩岸關係太敏感，主要的國籍航空公司華航跟長榮都沒有直接參加這次方案。據了解，國籍航空公司不會以「選舉」為主題做促銷。

此次「台胞返鄉團購機票」通知發布後，大陸全國台企聯會長李政宏接受本報記者訪問時表示，大家都希望回去行使自己的投票權，台企聯做為服務台商的組織，理應幫助廣大的台胞、台商朋友們創造條件。

對於明年初的大選，李政宏說，就他了解，在大陸的台胞、台商朋友，都踴躍地想要回去行使投票權，但每次選舉時間都和春節過年有落差，執政當局又不實施通訊投票制度，增加大家花費於機票等返鄉成本的負擔，所以大陸全國台企聯做為服務台商的組織，幫助廣大台胞、台商朋友們創造條件，這是最基本的權利。

他進一步表示，台企聯無法左右任何人的投票意向，只希望提供一個更便利、低成本的解決之道，因此透過協商發布上述通知，目前已有10家大陸航空公司明確團購機票事宜，至於台籍航空公司的部分也有溝通，相信會在依循台灣有關規定下提供它們的方案。

另一位台企聯幹部則指出，目前機位跟航線還是很困難，因為航點、航班都這麼少。台企聯還在努力，希望政府能夠增加航點、航班。

此次台企聯的通知雖然明言「華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知」，但由於事涉敏感，因此華航與長榮兩間國籍航空公司都持相當謹慎態度。

據了解，近期台企聯確實有和我方國籍航司溝通，不過國籍航空公司不會特別針對「選舉」做促銷，只會針對市場情況有所舉措，例如可能會針對過年前的「淡季」做出促銷。

至於春節，因為還未看到需求很明顯的跡象，國籍航空公司目前也還沒到規畫加班機的那一步。尤其是目前兩岸航線受限於人員往來等各種政策，平均載客率只有五到六成，除非政策有進一步開放，過年期間的需求才可能跟往年正常時相當。