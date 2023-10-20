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美國擴大晶片管制 AMD中國傳裁員

中央社／ 台北20日電

美國17日擴大對中國晶片管制後，受到影響的美國晶片大廠超微（AMD），其上海研發中心隨即傳出將裁員10%至15%。此外，美國EDA巨頭新思科技（Synopsys）的中國公司也傳將宣布裁員。

據科技媒體芯智訊今天報導，中國職場社群近日有網友爆料稱，AMD將開始在中國進行裁員，裁員比例可能為10%至15%，將涉及300至450名的員工，其中RTG部門是重災區。

AMD內部人士爆料，10月25日當天，AMD上海研發中心內部的會議室都被人力資源部門預訂完；這個舉動被視為裁員前兆。

AMD上海研發中心成立於2006年，是AMD在美國本土以外最大的研發中心，員工總數約3000人。該中心主要負責中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）和加速處理器（APU）等產品設計、開發和測試，曾為AMD貢獻不少創新的技術和產品，例如Ryzen系列處理器、Radeon系列顯示卡等。

AMD的RTG部門全稱是Radeon Technologies Group，也就是Radeon系列顯卡技術部門。

AMD今年第2季財報顯示，該公司營收54億美元（約新台幣1746億元），年減18%，但淨利潤僅2700萬美元，較去年同期的4.47億美元大減94%。

中國是AMD在海外最大市場，在2022年，AMD在中國的銷售額達到52.7億美元，占總收入22%。

報導稱，美國去年10月7日推出對中國晶片限制新規後，中國進口可以用於AI計算的高性能晶片也受到管制。10月17日，美國再度升級限制，使得更多的輝達（NVIDIA）和AMD的GPU產品被列入管制，這也直接影響到AMD在中國大陸的相關研發工作。在此背景之下，傳出AMD將在中國進行裁員的消息並不令人意外。

報導並稱，雖然這並不是中國願意看到的，但是從另一個方面來看，或許AMD此番裁員也將為國產GPU廠商貢獻更多的人才。中國許多GPU新創公司的要角，多來自AMD。

此外，新思科技也傳出今天召開全員大會，預示可能會有裁員動作。

作為全球電子設計自動化（EDA）巨頭，新思科技1995年就在中國成立公司，目前已經在北京、上海、深圳、廈門、武漢、西安、南京、香港等城市設立機構，員工超過1500人，擁有完善的技術研發和人才培養體系。

報導說，美國的相關限制對於新思科技的影響主要在於，無法向已經被美國列入實體清單的中國晶片設計企業（比如華為海思等）供貨，這也確實對其業務造成不利影響。但是在越來越多中企開始加入自研晶片所帶來對於EDA的更多需求下，影響程度還是相對有限的。

美國 上海

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