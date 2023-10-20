四大投行 上調陸今年成長預測

四大外資投行普遍認同中國大陸今年國內生產毛額（ＧＤＰ）增長「保五」在望，瑞銀、花旗、摩根大通（小摩）及野村均上調今年大陸經濟預測。不過，外資投行預計二○二四年大陸經濟增長動力將進一步放慢，野村更繼續認為中國大陸明年ＧＤＰ增長不足百分之四。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，大陸第三季經濟增長動能強於其此前預期，因此調高了經濟增長預測，同時也將二○二四年實際ＧＤＰ增長預測從百分之四點二上調至百分之四點四。她預計未來幾個月大陸房產活動將逐漸回穩，明年房地產活動跌幅將收窄，對經濟增長的拖累將有所減弱。

不過，野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，大陸經濟增速在年底或明年初恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度，因此野村目前仍維持明年大陸經濟年增百分之三點九預測。

陸挺認為，雖然大陸經濟近期表現回穩的跡象，但基礎並不牢固，比如消費者物價指數（ＣＰＩ）九月年增率不及市場預期。因此現在判斷底部為時尚早。他指出，旅遊和聚會需求在十一長假後可能明顯消退、加上地產業仍未真正回暖、發達經濟體利率水平可能抑制全球經濟，且市場對大陸經濟的信心依然低迷。

而花旗表示，未來大陸政策支持可能加大力度，特別是在明年初，重點是城中村改造、地方債務化解、財政擴張以及重啟抵押補充貸款等。

不過，路透報導，摩根大通經濟學家分析，大陸名目ＧＤＰ成長疲軟（包括通膨影響）表明，獲利和利潤前景仍將是民間投資復甦的障礙。這意味需要加強刺激和改革力度，以「果斷地阻擋債務通縮循環」。他們同時指出，由於擔憂債務風險和弱勢人民幣，大陸官方刺激經濟成長的能力受到限制。

包括瑞銀與摩根大通都提醒，下一個要關注的政策指標將是十二月的中央經濟工作會議。

大陸統計局近日發布第三季ＧＤＰ增長為百分之四點九，優於市場預期；今年首三季，ＧＤＰ年增百分之五點二。大陸官方表示，經濟恢復且回升態勢更明顯，對實現全年百分之五的預期目標充滿信心。