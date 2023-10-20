世界VR產業大會開幕 逾20國參與

2023世界VR產業大會19日在江西南昌開幕，與會的中外VR領域專家學者和企業家聚焦產業前沿技術、最新成果、熱點應用，探討產業發展趨勢和解決之道。

中新社報導，本屆大會由中國工業和信息化部、江西省人民政府聯合主辦，吸引了來自中國、美國、英國、法國、加拿大、瑞士、巴西、韓國、日本、印度等20多個國家和地區、超3000名專業觀眾參加。

中共江西省委書記尹弘表示，虛擬現實既是戰略性新興產業，也是中國明確的重點未來產業之一。本屆大會以「VR讓世界更精彩—虛實融合，智興百業」為主題，聚焦前沿技術和熱點成果，深化VR開放合作交流，推進VR技術發展、應用推廣和生態建設，必將有力加快VR融合化、應用化、普及化的進程，更好賦能千百行業，走進民眾生產生活。

中國虛擬現實產業迅速發展，生態體系不斷完善，新場景、新模式、新業態層出不窮。

中國工信部副部長徐曉蘭指出，工信部將深化對外交流合作，以「一帶一路」倡議發布十周年為契機，充分發揮雙多邊合作機制的作用，進一步加強虛擬現實領域的國際合作，加速技術、人才、資金等要素流動，培育全球經濟發展新動能。

同期舉辦的世界VR產業暨元宇宙博覽會，有中國電信、中國聯通、中國移動等三大電信運營商和華為、科大訊飛、小米等近200家企業參展。