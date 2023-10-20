陸一線城市新屋止跌 15城上漲

9月中國的大中城市房價總體延續調整態勢，但一線城市房價出現止跌企穩勢頭。中國國家統計局19日公布數據顯示，9月，中國70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲的城市有15個，處於年內低位。

易居研究院根據官方數據測算，9月70個城市新建商品住宅價格指數平均環比下跌0.3%，跌幅連續兩個月持平。

中新社報導，當月，一線城市房價率先出現企穩回升勢頭。國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，9月一線城市新建商品住宅銷售價格環比，由上月下降0.2%轉為持平，其中北京和上海環比分別上漲0.4%和0.5%，廣州和深圳環比分別下降0.6%和0.5%。一線城市二手住宅銷售價格環比連續4個月下降後首次轉漲，漲幅0.2%。

9月的二線和三線城市新建商品住宅，銷售價格環比均下降0.3%，二手住宅銷售價格環比均下降0.5%。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄認為，9月一線城市樓市復甦態勢初顯，各地支持性政策頻出，執行認房不認貸、放鬆限購限售等政策的城市不斷增加。據該機構不完全統計，9月房地產相關支持性政策出台144次，創今年以來月度調整頻率新高。

隨著政策效應逐步傳導至市場端，市場正在出現積極變化，而且相較於新房，政策對二手房市場提振更為明顯。

58安居客研究院院長張波指出，從官方公布的9月房價數據來看，部分城市和區域的市場已經有觸底反彈跡象。8月底、9月初的一輪密集政策調整，對市場復甦起到了一定作用，帶動部分市場房屋銷量回升的同時，也同步對房價穩定起到了支撐作用。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，一線城市房價止跌企穩，對後續穩定房價將產生積極效應，杭州、寧波、成都、西安、長沙等基本面較好的熱點二線城市房價也有企穩跡象。