陸一線城市新屋止跌 15城上漲

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

9月中國的大中城市房價總體延續調整態勢，但一線城市房價出現止跌企穩勢頭。中國國家統計局19日公布數據顯示，9月，中國70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲的城市有15個，處於年內低位。

易居研究院根據官方數據測算，9月70個城市新建商品住宅價格指數平均環比下跌0.3%，跌幅連續兩個月持平。

中新社報導，當月，一線城市房價率先出現企穩回升勢頭。國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，9月一線城市新建商品住宅銷售價格環比，由上月下降0.2%轉為持平，其中北京和上海環比分別上漲0.4%和0.5%，廣州和深圳環比分別下降0.6%和0.5%。一線城市二手住宅銷售價格環比連續4個月下降後首次轉漲，漲幅0.2%。

9月的二線和三線城市新建商品住宅，銷售價格環比均下降0.3%，二手住宅銷售價格環比均下降0.5%。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄認為，9月一線城市樓市復甦態勢初顯，各地支持性政策頻出，執行認房不認貸、放鬆限購限售等政策的城市不斷增加。據該機構不完全統計，9月房地產相關支持性政策出台144次，創今年以來月度調整頻率新高。

隨著政策效應逐步傳導至市場端，市場正在出現積極變化，而且相較於新房，政策對二手房市場提振更為明顯。

58安居客研究院院長張波指出，從官方公布的9月房價數據來看，部分城市和區域的市場已經有觸底反彈跡象。8月底、9月初的一輪密集政策調整，對市場復甦起到了一定作用，帶動部分市場房屋銷量回升的同時，也同步對房價穩定起到了支撐作用。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，一線城市房價止跌企穩，對後續穩定房價將產生積極效應，杭州、寧波、成都、西安、長沙等基本面較好的熱點二線城市房價也有企穩跡象。

一線城市 售價

延伸閱讀

陸9月70城新房價格指數連跌三月 專家分析：房價最悲觀時刻開始過去

陸一線城市第一 上海優化公積金「首套住房」標準

開207桌吃新屋鵝肉 推冷凍甘蔗、鹹水鵝攬客

桃園「這區」公園預定數十年仍荒蕪 市府曝原因

相關新聞

人民幣全球支付占比3.71％ 創新高

人民幣國際化的歷程持續，在大陸愈來愈多與貿易夥伴推廣使用本幣支付的情況下，人民幣全球支付占比攀上新高，在二○二三年九月達...

四大投行 上調陸今年成長預測

四大外資投行普遍認同中國大陸今年國內生產毛額（ＧＤＰ）增長「保五」在望，瑞銀、花旗、摩根大通（小摩）及野村均上調今年大陸...

禁令升級！稱美國「無死角」擴大晶片管制 陸媒嘆：堵死陸AI革命之路

美國17日擴大對中國出口晶片的管制範圍，劍指人工智慧算力。中國半導體媒體形容，這是「全方位無死角」的升級禁令，要堵死中國...

陸一線城市新屋止跌 15城上漲

9月中國的大中城市房價總體延續調整態勢，但一線城市房價出現止跌企穩勢頭。中國國家統計局19日公布數據顯示，9月，中國70...

世界VR產業大會開幕 逾20國參與

2023世界VR產業大會19日在江西南昌開幕，與會的中外VR領域專家學者和企業家聚焦產業前沿技術、最新成果、熱點應用，探...

陸明年經濟成長 外資看淡 野村估不到4%

大陸公布第3季國內生產毛額（GDP）增長4.9%、前三季GDP增長5.2%後，外資投行普遍認同今（2023）年大陸GDP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。