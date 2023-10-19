寧德時代Q3淨利連二季破人民幣百億 但股價創年內新低

大陸動力電池巨頭寧德時代19日晚間披露第三季業績顯示，第三季實現營業收入人民幣1,054.31億元，年增8.28%；淨利潤人民幣104.28億元，年增10.66%。為連續第二季利潤突破人民幣百億。不過，寧德時代19日收盤報收每股人民幣182.70元，創下年內新低。

不過，值得注意的是，今年以來，寧德時代股價累計下跌15.87%。九月以後的股價走勢特別疲軟，9月至今，該股股價累計跌幅達22.76%。

報告提及，寧德時代前三季實現營業收入人民幣2,946.77億元，年增40.10%；淨利潤人民幣311.45億元，年增77.05%。

此外，寧德時代第三季非經常性損益項目中，計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）為人民幣13.05億元，意味著寧德時代在當期得到來自官方13.05億元的補助。

財報也顯示，寧德時代持續加大研發力度，報告期內研發費用達到人民幣148.76億元，年增40.65%。寧德時代表示，公司持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大，支出較上期增加。

據寧德時代財報，截至9月30日，公司股東戶數為23.33萬戶，較上期（2023年6月30日）增加1.58萬戶，增幅達7.26%。據東方財富choice數據統計，寧德時代的股東戶數高於行業平均水平4.64萬戶。

SNE Research 數據顯示，前八個月寧德時代全球動力電池使用量市場份額持續排名全球第一，其中歐洲份額達到34.9%，年增8.1個百分點。代表寧德時代在全球主流車企中的認可度持續提升。