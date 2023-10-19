快訊

國慶結緣！「橘色惡魔」12月再次訪台 參與北一女120週年校慶

南韓再爆「劉亞仁級別」明星涉毒遭警方調查 2線索網瘋猜是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寧德時代Q3淨利連二季破人民幣百億 但股價創年內新低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
寧德時代19日晚間披露第三季業績，其淨利潤連兩季突破人民幣百億元，第二季利潤年增10.66% 路透
寧德時代19日晚間披露第三季業績，其淨利潤連兩季突破人民幣百億元，第二季利潤年增10.66% 路透

大陸動力電池巨頭寧德時代19日晚間披露第三季業績顯示，第三季實現營業收入人民幣1,054.31億元，年增8.28%；淨利潤人民幣104.28億元，年增10.66%。為連續第二季利潤突破人民幣百億。不過，寧德時代19日收盤報收每股人民幣182.70元，創下年內新低。

不過，值得注意的是，今年以來，寧德時代股價累計下跌15.87%。九月以後的股價走勢特別疲軟，9月至今，該股股價累計跌幅達22.76%。

報告提及，寧德時代前三季實現營業收入人民幣2,946.77億元，年增40.10%；淨利潤人民幣311.45億元，年增77.05%。

此外，寧德時代第三季非經常性損益項目中，計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）為人民幣13.05億元，意味著寧德時代在當期得到來自官方13.05億元的補助。

財報也顯示，寧德時代持續加大研發力度，報告期內研發費用達到人民幣148.76億元，年增40.65%。寧德時代表示，公司持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大，支出較上期增加。

據寧德時代財報，截至9月30日，公司股東戶數為23.33萬戶，較上期（2023年6月30日）增加1.58萬戶，增幅達7.26%。據東方財富choice數據統計，寧德時代的股東戶數高於行業平均水平4.64萬戶。

SNE Research 數據顯示，前八個月寧德時代全球動力電池使用量市場份額持續排名全球第一，其中歐洲份額達到34.9%，年增8.1個百分點。代表寧德時代在全球主流車企中的認可度持續提升。

寧德時代 財富 車市

延伸閱讀

ETF定期定額戶數上衝

比亞迪訂單倍增 台半、強茂出貨喊衝

距離正式發表還有一個月！全新Volvo EM90豪華MPV提前曝光了

有望搭載寧德時代麒麟電池　全新Volvo EM90豪華MPV發表時間確認！

相關新聞

傳創辦人父女楊國強、楊惠妍離開大陸？碧桂園回應了

大陸民營房企碧桂園近期由於資金緊張和債務危機，再掀市場緊繃情緒。在大陸網上流傳碧桂園創辦人父女楊國強、楊惠妍已離開大陸。...

變賣資產償還債務？外媒曝：碧桂園尋求出售澳洲地產項目

大陸民營房企碧桂園近期由於資金緊張和債務危機，再掀市場緊繃情緒。外媒指出，碧桂園近期試圖變賣資產來償還債務，將出售包括在...

加州州長將訪問大陸 北京：希望取得積極成果

加州州長將於10月底訪問大陸，也將會是近期罕見的美國州長登陸，對此大陸外交部表示歡迎，並指出希望此訪「取得積極成果」。

A股三大指數今齊跌…陸股創今年新低 再啟動央企增持回購

中國大陸A股三大指數今天齊跌，再創今年以來新低，上證指數面臨3000點保衛戰。中國官方近期持續出招救市未見起色，時隔3天...

運營商溢價賣華為Mate 60系列手機 供應商零部件報價和股價「齊飛」

集微網消息，大熱的華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日，中國移動宣佈計劃採購華為Mate 60權益版等五款手機產品終端共計120萬台…

寧德時代Q3淨利連二季破人民幣百億 但股價創年內新低

大陸動力電池巨頭寧德時代19日晚間披露第三季業績顯示，第三季實現營業收入人民幣1,054.31億元，年增8.28%；淨利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。