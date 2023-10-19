運營商溢價賣華為Mate 60系列手機 供應商零部件報價和股價「齊飛」

集微網消息，大熱的華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日，中國移動宣佈計劃採購華為Mate 60權益版等五款手機產品終端共計120萬台，而這一舉動引發了外界的關注。

而大規模購買華為手機後，中國移動、中國電信等運營商的銷售模式也引起熱議。據每日經濟新聞報導，在北京五環外的某電信營業所內，預約5台以上就可走團購模式，縮減到貨周期，但也需與預約單台的用戶一樣綁定為期兩年的套餐，單月月租在149元至419元（新台幣659至1855元）之間，同時還需提前預存1200元至5280元（新台幣5314至23382元）不等的話費，可享受與預存話費等值的購機優惠。

而北京昌平區某中國移動營業所則選擇溢價1000元（新台幣4428元）出售。然而，即便較公開價格多支付了1000元，營業所也不敢為屆時到貨的一定是非定製機「打包票」。

眾所周知，運營商一直都是手機廠商的銷售渠道之一，而此次之所以引起全網關注，主要是華為Mate60系列購買難度確實不小，不少消費者定點搶購仍舊無果，認為運營商的批量訂單會加大個人搶購難度。

華為手機銷量躍居第一

自發佈至今，華為Mate60系列仍然是「一機難求」的情況，官網一上線就被搶購一空，這也帶動華為手機銷量迅速增長。

據第三方數據顯示，自8月29日至10月1日，華為Mate 60系列已激活量達169.4萬台。相比之下，iPhone 15系列在發售後前兩周的激活量為154.9萬台。目前來看，每周都有穩定數量的用戶選擇激活該產品，並且產量還在繼續上升。

而在2023年第40周（10月2日~8日）中國智能手機市場，華為以19.4%的銷售市佔率位居榜首，超過蘋果的17.4%。數據統計顯示，第40周華為單周銷量達110.4萬台，是唯一超越百萬台的智能手機品牌。蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。

眾所周知，華為智能手機出貨量在2019年達到峰值2.4億部，但隨後華為因為受到製裁限制，其手機出貨量從全球第二跌出前十，進入「others」行列。如今，華為已經開啓反攻，到了2023年二季度，華為在中國手機市場的份額從去年同期的7.3%增至13%，勢頭強勁。

而據供應鏈獲得的權威市調機搆數據顯示，華為在中國市場9月份的銷量已經達到了17%，超過了榮耀和其他國內品牌，位居第二，僅次於蘋果的17.2%。

一位經銷商也表示，「Mate 60系列熱度很高，自己一家店預訂量就有幾百部，預計Mate 60系列熱度持續到春節」。這也說明了華為Mate 60系列的備貨量足夠應對市場需求，而消費者對於該機型的熱情也將持續不減。

隨著各大渠道持續加大備貨，華為手機的銷量仍在不斷攀升。

近日，招商電子發佈的研報中表示：「基於供應鏈跟蹤，2023年Mate 60系列核心零部件備貨預期已上脩超800萬，我們判斷華為Mate 60系列2023年內終端出貨預期有望達600萬，整體華為手機銷量有望達4000萬（含Nova等多系列）。基於市場需求趨勢以及供應鏈產能，我們判斷2024年Mate/P系列出貨有望接近2000萬，整體華為手機2024年銷量有望達5000-6000萬。」

而天風國際分析師郭明錤也在社交平台上發佈的數據，華為Mate60 Pro下半年出貨計劃已提升約20%至550萬～600萬部；發售12個月後的累計出貨量至少將達到1200萬部。排除潛在非商業風險下，受益於Mate60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部。

另據業內人士透露，華為一直在囤積零部件，該公司的目標是明年智能手機出貨量繙一番，達6000萬至7000萬部。IDC設備研究副總裁Bryan Ma稱：「華為在未來兩年的目標很高，我們預計他們將在國內需求的支持下曏上發展，華為可能會從蘋果手中奪取中國高端手機市場的部分份額」。

零部件漲價

針對華為手機火爆的情況，華為常務董事、終端BG CEO餘承東在新品發佈會表示，華為Mate60系列開啓先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。

作為國產高端手機的代表，華為Mate 60 Pro持續火爆有望帶動產業鏈相關企業的投資機會，除了備受關注的華為衛星通信、星閃技術等創新技術的供應商外，包括光學、面板、結搆件、有線無線快充、3C設備等公司都正處於加速生產階段。

今年9月，業內傳出歐菲光攝像頭模組進入華為手機Mate 60系列供應鏈，並佔絕大部分份額，包括後置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單台價值在500-600元。而為了保証訂單生產穩定，歐菲光南昌工廠增加多條產線。對此，歐菲光董事長蔡榮軍回應稱，「倔強地活著」。

而信維通信作為華為供應天線、無線充電、EMI/EMC、高精密連接器、折疊屏轉軸零部件等產品。其表示，下半年是公司的生產旺季，目前公司訂單飽滿，產能利用充分。另據界面新聞報導，訢旺達已經獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額，而立訊精密也確認是Mate 60 Pro的充電模組供應商。

9月5日，華力創通披露公告稱，年內與某客戶簽署《採購主協議》，截至公告披露日，在連續12個月內累計收到該客戶採購訂單總金額約2.1億元（含稅），超過公司去年經讅計主營業務收入的50%，最近三年公司未與該客戶發生類似交易。市場猜測，華力創通公告中沒有披露名字的客戶是華為公司。

得益於華為手機的強勢表現，相關供應商訂單飽滿。與此同時，有供應鏈企業提價的消息傳出。

日前，市場傳出華為Mate 60系列屏下光學指紋模組供應商相關產品已漲價15%～20%，部分型號上漲30%。此外，柔性OLED也傳出漲價的消息。

據悉，華為不斷增加柔性LTPO OLED訂單，其他手機廠商也在增加柔性LTPO OLED採購量，使柔性LTPO OLED需求陡增。DISCIEN報告指出，從2023年第四季度開始到2024年底，LTPO OLED的供應將處於緊張狀態。

「在柔性LTPO OLED供應緊張狀態下，華為願意加價獲得更多的柔性LTPO OLED產能，這波國內柔性OLED漲價潮順勢而起」，供應鏈消息人士指出，「目前，國內柔性OLED面板漲價還處於試探階段，具體漲價情況還要根據項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內」。DSCC認為，隨著柔性OLED面板的需求持續增加，預計明年價格將會上漲。

「華為Mate60系列熱銷，對供應鏈形成直接刺激，包括存儲、屏幕和攝像頭模組等環節。結合晶片庫存清理告一段落，供應鏈確實存在漲價壓力」。納弗斯首蓆分析師李懷斌表示：「相關影響更多體現在部分關鍵零部件領域」。

供應鏈廠商股價大漲

華為手機熱賣，供應商加班趕訂單、產品漲價消息一出，A股市場炒作產業鏈熱情再度「昂揚」。其中，華為相關產業鏈中，消費電子特別是手機端供應商是本輪最受熱捧的板塊。

從個股漲幅來看，據集微網不完全統計，截至10月19日收盤（對比8月29日收盤價，下同），捷榮技術的股價漲幅高達396.87%，無疑是最大受益者。緊隨其後分別是華力創通、華映科技、歐菲光，其股價漲幅分別為140.72%、127.47%、101.33%，均超過100%。

而針對股價大漲，歐菲光和華力創通都曾發佈公告，均提及公司關注到部分媒體對公司業務相關討論涉及熱點概念，提醒投資者秉持價值投資理念，遠離極端走勢行情，理性投資，注意風險。

股價漲幅在20%-100%區間的有恒為科技、碩貝德、格林精密、麥捷科技、同興達、滙頂科技、丘鈦科技、電連技術、信維通信、水晶光電，其股價漲幅分別為90.21%、84.26%、35.19%、33.92%、33.87%、33.68%、25.26%、20.40%、20.39%、20.24%。

股價漲幅在10%-20%區間的有奧海科技、訢旺達、順絡電子、藍思科技、興森科技、韋爾股份、安潔科技、卓勝微、長信科技，其股價漲幅分別為19.25%、16.21%、15.65%、15.28%、15.07%、13.95%、13.88%、13.62%、11.35%。

另外，長盈精密、聯創電子、風華高科、深南電路、三環集團、德賽電池、領益智造、星星科技等公司股價都有不同程度的上漲。