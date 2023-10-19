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人民幣SWIFT全球支付占比再創歷史新高 達3.71%

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸人民幣在SWIFT的全球支付貨幣，9月上升到3.71%。（美聯社）
大陸人民幣在SWIFT的全球支付貨幣，9月上升到3.71%。（美聯社）

人民幣國際化歷程持續，在大陸越來越多與貿易夥伴推廣使用本幣支付的情況下，人民幣全球支付占比攀上新高，在2023年9月達到3.71%。

據上海證券報消息，SWIFT（環球銀行金融電信協會）最新發布的人民幣月度報告和資料統計顯示，2023年9月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比3.71%，再度刷新紀錄。報導指，與2023年8月相比，人民幣支付金額總體增加2.77%，同時所有貨幣支付金額總體減少了3.96%。

不過，俄羅斯衛星通訊社18日則已指出，衛星通訊社基於對SWIFT系統的數據分析顯示，人民幣在經國際支付系統SWIFT交易結算中的份額在9月份升至歷史最高水平5.8%，這使其超過歐元，成為貿易中第二大主要貨幣。俄羅斯財政部長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）還表示，目前俄中兩國之間的貿易中，本幣結算的比例已達到90%。

此前大陸中國人民銀行國際司司長金中夏9月3日在2023中國國際金融年度論壇上提到，人民幣已成為全球第五大儲備貨幣、第五大支付貨幣、第五大交易貨幣和第三大貿易融資貨幣。2022年5月，國際貨幣基金組織（IMF）將人民幣在特別提款權（SDR）貨幣籃子中的權重由10.9%上調到12.3%。

金中夏強調，「今年以來，人民幣國際化取得了新的可喜進展，7月人民幣在全球支付中的占比首次突破3%。從貿易看，1到7月，貨物貿易中人民幣結算的占比達到了24%，為近年來的最高水平；從投資看，到6月末，境外主體配置人民幣資產餘額已經達到9.8兆元人民幣（約合43.4兆元台幣）」。

對於這一趨勢，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高海紅近日在中國世界經濟學會平台指出，人民幣國際化的成就，得益於扎實的市場基礎、較強的國際合作意願以及強有力的政策支持。但同時也要客觀看到，從相對比重來看，人民幣與美元、歐元這兩大貨幣相比仍有較大差距。

她強調，大陸是全球第一大貿易國；然而人民幣在全球支付貨幣的比重仍然較低。實證研究表明在價值鏈中，材料加工品的出口商很願意使用材料加工品進口國的貨幣進行貿易計價；價值鏈終端市場的貨幣也容易被用作貿易計價貨幣。「這表明本幣使用在複雜的全球價值鏈中有很大的空間可以挖掘」。

人民幣 俄羅斯 衛星通訊

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