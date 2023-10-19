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塞爾維亞防長訪陸 北京由軍委副主席張幼俠出面會見

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共軍委副主席張又俠17日會見賽爾維亞國防部長，這是公開顯示近幾個月來罕有的北京接待外國國防部長消息。（圖／取自塞爾維亞國防部官網）
中共軍委副主席張又俠17日會見賽爾維亞國防部長，這是公開顯示近幾個月來罕有的北京接待外國國防部長消息。（圖／取自塞爾維亞國防部官網）

塞爾維亞副總理兼國防部長佛契維奇（Milos Vucevic）近日隨該國總統到訪大陸，北京方面派出來與其會見的官員，仍非已多日沒有消息的防長李尚福，而是中央軍委副主席張又俠。

據大陸國防部官網18日晚間消息，張又俠17日下午在北京會見佛契維奇，他指出，雙方傳統友誼深厚，關係歷久彌堅。塞方積極回應和支持習近平提出的一系列重大理念倡議，「中方對此高度讚賞」。

張又俠強調，大陸願同塞方一道，攜手應對各種全球性挑戰，為動盪不寧的世界提供更多正能量；同時也高度重視兩軍關係，將同塞方保持密切往來，加強戰略溝通，深化務實合作，推動兩軍關係不斷向前發展。

佛契維奇則表示塞爾維亞堅定奉行一個中國政策，「這一立場永遠不會改變」。塞方願與大陸不斷加強軍事合作，深化戰略互信，將兩軍關係提升到更高水平。

根據塞爾維亞國防部公布的會見照片，會談桌上坐的7位共軍軍官，只有張又俠一位軍委委員。

公開資料顯示，這是8月底大陸防長李尚福不再有公開露面消息以來，第一位由大陸國防部公布到訪的外國國防部長，而大陸國防部長李尚福仍未有蹤跡，而是由本就負擔一部份外事工作的張又俠負責會見。

而大陸全國人大常委會第六次會議即將於10月20日至24日在北京舉行，根據委員長會議建議的議程，包含「審議有關任免案」，李尚福的去留備受矚目。此前大陸全國人大常委會在7月25日的會議中已免去秦剛的大陸外長職位，並任命中共外事辦主任王毅回鍋擔任外長。

中共軍委副主席張又俠本來就負責一部份外事工作，今年初曾接待巴勒斯坦、柬埔寨軍方，在防長李尚福消聲匿跡多日後，這次也負責塞爾維亞國防部長的會見。（圖／取自塞爾維亞國防部官網）
中共軍委副主席張又俠本來就負責一部份外事工作，今年初曾接待巴勒斯坦、柬埔寨軍方，在防長李尚福消聲匿跡多日後，這次也負責塞爾維亞國防部長的會見。（圖／取自塞爾維亞國防部官網）

國防部 李尚福 北京

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