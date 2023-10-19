上海提新型基建方案 將布局天地一體衛星互聯網

據大陸《財聯社》報導，上海市人民政府印發《上海市進一步推進新型基礎建設行動方案（2023-2026年）》，其中提到，將佈局「天地一體」的衛星互聯網。另外，上海還將前瞻佈局6G技術研發試驗設施。率先打造地面外場技術試驗環境及寬頻衛星通訊與感知驗證系統，為未來6G設備及衛星設備入網認證提供實驗與測試條件。

這一《行動方案》提出許多野心勃勃的內容，其中更提到，將打造晶片製造全流程數位孿生模擬驗證平台。圍繞半導體製造流程所需的各類設備及工業軟體自主可控需求，支援有關新型研發機構聯合國內主要晶圓廠共同打造晶圓產線全數位化模擬平台，模擬各種製程下真實產線的生產運作環境，為自主可控設備及軟體產品測試提供低成本、低門檻、客製化的第三方驗證服務，加速自主可控設備及軟體替代使用與更新迭代。

關於「天地一體」的衛星互聯網，《行動方案》指出，將穩定推動實施商業星座組網，加速落實頻軌資源授權，分階段發射規模化低軌通訊衛星建構低軌星座，建造測控站、信關站及運控中心等地面設施，促進天基網路與地面網路融合應用。推動智慧天網創新工程，搭建中軌道衛星通訊網路技術驗證系統，進行大跨距全球互聯等在軌驗證，為探索建構中軌道通訊衛星星座奠定基礎。

而關於6G技術研發，《行動方案》則提出要「實施6G技術與產品試驗驗證工程」，建構智慧超表面技術驗證實驗室、6G試驗網路測試實驗室、6G射頻基礎測試實驗室及設備環境可靠度實驗室等，加速晶片、模組、終端等關鍵領域前沿技術突破。

《行動方案》並提出，建構城市數位孿生與元宇宙基礎設施。推動城市資訊模型（CIM）基礎平台建設，持續更新完善全市基礎地理資訊、標準化地址庫等基礎資料庫，逐步建立城市三維數位模型庫，積極拓展城市規劃建設、社會治理、政務服務、緊急管理等領域應用。建構權威、輕量、開放、易用的城市「一張圖」服務應用系統。加速建置元宇宙平台，推動立體數位空間、虛擬數位人等新技術在城市管理、民生服務等領域率先應用。

其他還提出要「加快建置新一代光源預研裝置」。進行新一代光源關鍵技術預研，突破高功率調變雷射等關鍵技術，實現國際領先的儲存環全相干光源原創技術的驗證。以及「率先創建國家級數據交易平台」。在上海數據交易所建置產品交易、資產憑證服務等業務系統；建設產業數據、政府採購、國際採購等交易板塊，打造「上海交易、全球交付」新模式。

《行動方案》還提出要「建造智慧汽車支撐服務設施」，完善自動駕駛測試場景佈局，加速車路協同系統建置。建置智慧汽車創新發展平台，服務智慧汽車交通運行優化等應用場景。支持嘉定區、港新片區、浦東新區、奉賢區等區域進行自動駕駛公車、自動駕駛計程車、無人配送等10個以上高階智慧出行示範應用。