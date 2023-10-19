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陸Q3GDP年增4.9% 優於預期

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸第3季GDP年增率4.9%，優於市場預期。圖/新華網
大陸第3季GDP年增率4.9%，優於市場預期。圖/新華網

大陸國家統計局昨日公布今年第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率為百分之四點九，優於市場預期。今年前三季，大陸ＧＤＰ年增百分之五點二。大陸國家統計局表示，第四季ＧＤＰ只要增長百分之四點四以上，就能保證完成全年百分之五的增長目標。

大陸今年第一季ＧＤＰ年增百分之四點五、第二季增長百分之六點三。大陸「政府工作報告」將今年ＧＤＰ成長目標訂為百分之五左右。

大陸國家統計局副局長盛來運表示，今年前三季ＧＤＰ年增百分之五點二，為完成全年百分之五左右的預期目標打下一個非常好的基礎，他對完成全年預期目標非常有信心。

美國康乃爾大學經濟學家、ＩＭＦ前中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）告訴華爾街日報，得益於政府採取的各種扶持措施，中國經濟似乎已經度過了一段特別艱難的時期，避免了更嚴重的低迷，這是好兆頭。

中金公司指出，中國第三季經濟動能環比改善，主要是暑期居民服務消費補償性釋放，消費的拉動作用顯著上升。民生銀行首席經濟學家溫彬則表示，九月工業增加值回穩，得益於內外需回升。

受疫情影響，去年第四季大陸ＧＤＰ年增僅百分之二點九，因此今年第四的比較基期較低。野村中國首席經濟學家陸挺認為，大陸要實現今年經濟增長目標挑戰不大。但中國經濟出現回穩跡象，一定程度是受基期效應、價格因素等驅動，回穩基礎並不牢固，預計今年底或明年初將再度放緩，大陸官方可能不得不再次穩增長。

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