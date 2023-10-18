陸一線城市第一 上海優化公積金「首套住房」標準

為滿足當地民眾剛性和改善性住房需求，進一步發揮住房公積金作用，上海拍響大陸一線城市優化公積金「首套住房」標準的第一聲，上海市住房公積金管理委員會審議正式通過《關於優化本市住房公積金個人房屋貸款套數認定標準的通知》。

據「上海住房城鄉建管理」官方微信公眾號消息指出，該通知明確，繳存職工家庭名下在上海市無住房、在大陸全國未使用過住房公積金個人住房貸款或首次住房公積金個人住房貸款已經結清的，認定為首套住房，今年10月30日後手中的公積金貸款將依該通知來執行。

同時，通知亦規定，對於在大陸全國有未結清的住房公積金個人住房貸款，或者在全國有兩次及以上住房公積金個人住房貸款記錄的繳存職工家庭，不予貸款。而對購買第二套非改善型房屋、第三套及以上房屋的繳存職工家庭不予發放貸款的政策維持不變。

據了解，上海在住房公積金個人住房貸款套數此前的認定標準為：一、繳存職工家庭名下在本市無住房和公積金貸款記錄的，認定為首套住房貸款；二、繳存職工家庭名下在本市無住房、有一次公積金貸款記錄的，或是已有一套房屋、符合第二套改善型認定條件的，認定為第二套改善型房屋貸款。而在上海本次公積金政策調整之前，商業銀行已對個人房屋貸款房屋套數的認定標準作出調整。

澎湃新聞引述鏡鑑諮詢創辦人張宏偉稱，上海公積金首套認定標準的調整，是同步「認房不認貸」購屋政策的配套措施，在執行環節上讓符合首套房的購屋群體享受更多的公積金貸款優惠，也為首套購屋群體節約購屋成本。他預期，其他一線城市後續也會同步跟進。

張宏偉還說，以近期上海一個月左右一、二手房市場情況來看，置換類需求在上海增加。但，置換類的賣舊買新需求受制於賣舊這一環節，不過如今，「認房不認貸」在公積金首套房政策上也同步調整，有助於減輕首套房這類群體的還貸壓力，也有助於這類群體入市同時帶動置換類改善需求的活躍。

另，據每日經濟新聞報導，海中原地產市場分析師盧文曦亦同樣表示，此次上海的公積金調整與商業貸款政策調整類似，即「認房不認貸」。他認為，這一調整基本上符合市場預期。上一輪政策鬆動的效力已經逐步減弱，所以要有更多政策及時跟進。