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陸商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享大陸市場紅利

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部部長王文濤18日在北京會見蘋果公司首席執行官庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等進行交流。圖取自大陸商務部官網
大陸商務部部長王文濤18日在北京會見蘋果公司首席執行官庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等進行交流。圖取自大陸商務部官網

大陸商務部官網18日消息指出，大陸商務部部長王文濤18日在北京會見蘋果公司首席執行官庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等進行交流。王文濤表示歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共享中國市場紅利，實現共贏發展。

王文濤表示，中國將堅定推進高水平開放、持續擴大市場準入，致力於營造市場化、法治化、國際化的營商環境。

商務部新聞顯示，庫克說，蘋果公司珍視在華30年發展所取得的成績，「支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定的雙邊經貿關係，為雙方企業務實合作創造良好環境。」

庫克16日晚間在微博宣布到訪成都，並附上一張由iPhone 15 Pro Max拍攝的安順廊橋照片，同時到了成都太古里的Apple Store參與王者榮耀競技；17日到訪四川鄉村，探訪利用iPad進行生產轉型的茶農，緊接著到訪蘋果基金支持的雅安市雨城區第四小學，看學生使用iPad來進行教學等。蘋果17日宣布向中國鄉村發展基金會捐款人民幣2,500萬元，進一步增加其對中國幫扶農人、賦能學生，振興社區的支持；18日參訪立訊精密位於浙江嘉善的工廠，該工廠主要生產Apple Watch，立訊精密董事長王來春也陪同參觀。

據了解，這是庫克今年二度訪問中國大陸。上一次赴陸是在3月25日舉辦的中國發展高層論壇上，庫克交流了蘋果對產業鏈、供應鏈等的看法。「蘋果公司依賴中國，對於蘋果公司而言，中國既是一個製造中心，也是快速增長的消費市場。這是我們雙方都樂見其成的一種共生關係。」

今年適逢蘋果進入大陸市場30周年。目前，蘋果超過90%的產品仍在大陸製造組裝；與此同時，根據調研機構數據，2023年第二季，大陸已超越美國成為iPhone最大的市場。換言之，大陸是蘋果最主要的產銷地。

大陸商務部 立訊精密 北京

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