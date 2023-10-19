廣州科技大會 聚焦AI、新能源車

為期兩天的2023CNBC全球科技大會17日在廣州南沙開幕。該大會邀請來自全球的商業精英、科技先驅、專家學者等共聚南沙，分享經驗與觀點，助推粵港澳大灣區國際科技交流與發展。

中新社報導，此次大會設置「中國的矽谷—粵港澳大灣區的崛起」、「未來能源：無人駕駛與新能源汽車產業的探索」、「利用可信數據引領航運業可持續發展」等20場爐邊談話。

南沙區常務副區長魏敏推介南沙的發展優勢和投資前景。今年以來，南沙累計引進世界500強企業投資項目逾260個。南沙自貿區制度創新指數排名中國前三，投資自由化指數連續兩年排名第一。

「隨著汽車蘊含的科技力量愈來愈強，汽車智能化程度也愈來愈高。」廣汽集團副總經理高銳在大會上表示，該集團近年在電動化、智能化、網聯化領域都取得成果，去年廣汽集團新增專利申請3255件，新增研發投入65億元（人民幣，下同）。 高銳透露，未來，廣汽集團將著力打造能源科技及能源生態，智能科技及出行生態，產業鏈及產業集群生態三大生態體系。

「未來我們將在南沙慶盛樞紐打造大型產城融合示範區，為大灣區科技創新和產業升級提供優質載體。」越秀集團管理諮詢協調委員會副主任委員王恕慧則在大會上透露，2023年上半年該集團資產總額突破1兆元人民幣；下一步，該集團將在金融服務實體經濟、支持灣區科技創新、踐行可持續發展理念上，不斷深化探索與實踐。

在爐邊談話、圓桌會議等環節，來自紐約證券交易所、全球移動通信系統協會、榮耀終端、百度雲、小馬智行等機構和企業的代表，暢談無人駕駛、人工智能（AI）技術、沉浸式設備等前沿領域技術革新。

南沙區政府表示，此次大會為南沙加快建設粵港澳大灣區國際科技創新中心重要支撐、廣深港澳科技創新走廊樞紐節點等搭建重要合作平台。