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廣交會實現100%綠電供應

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣交會首次實現百分之百綠電供應。圖為卡達客商在廣交會上參觀、洽談。（新華社）
廣交會首次實現百分之百綠電供應。圖為卡達客商在廣交會上參觀、洽談。（新華社）

第134屆中國進出口商品交易會（廣交會）綠色電力合作簽約儀式17日舉行。據悉，本屆廣交會首次實現100%綠電供應，截至目前，廣東參與綠電市場的主體數量累計達600餘家。

中新社報導，據了解，廣州電力交易中心依託區塊鏈技術實現數據上鏈和可信存證，讓廣交會場館綠電供應有跡可溯、有數可查、有據可證。「本屆廣交會100%實現綠電供應，折合減排二氧化碳約7655噸，相當於多種了近80萬棵樹。」廣東電網能源投資公司市場交易部副經理張騏遙表示。

此次廣交會，廣東省發展和改革委員會、南方電網廣東電網公司首次聯合設立綠電綠證交易服務展位，為企業提供政策解讀、交易諮詢，並組織12家綜合能源服務商為外貿企業提供現場綠電綠證業務辦理。此外，展位充分利用環保材料進行建設，回收再利用率達100%。

來自南方電網廣東電網公司的訊息，2021年廣東啟動可再生能源電力交易以來，廣東省綠色電力交易規模達52.4億千瓦時，折合減排二氧化碳334.3萬噸，相當於124萬輛汽油車停開一年。

數據還顯示，廣東參與綠電市場的主體數量累計達600餘家，包括廣汽集團、巴斯夫、湛江鋼鐵等知名企業，參與認購綠電綠證的消費氛圍日趨濃厚。

「我們發揮電力交易的平台作用，通過市場手段鼓勵家電、家具、服裝等傳統產業參與綠電交易，提升綠電消費水平，拓寬低碳減排路徑。」廣東電力交易中心發展研究部副經理王浩浩表示。廣東電網初步建立綠電運營機制。今年以來廣東電網已服務171家出口企業，獲得綠證量144.7萬張，解決17.6億千瓦時的綠證需求。

廣東 區塊鏈技術 再生能源

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